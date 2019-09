Joaquín Niemann comparte liderato en A Military Tribute at The Greenbrier

Comparte esta noticia

El chileno anotó una segunda ronda de 8-bajo par 62 y empata la punta con Scottie Scheffler y Robbie Shelton con (-13).

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Joaquín Niemann se siente muy cómodo en The Old White TPC at The Greenbrier. Este viernes el chileno tiró un 8-bajo par 62 y es uno de los tres punteros que tiene el primer evento de la temporada 2019/2020 del PGA TOUR.

Al igual que en 2017 y 2018 donde tuvo excelentes rondas finales de 64, Niemann se mostró infalible en el par-70 y se mantiene sin errores, a lo largo de 36 hoyos para liderar con 127 (-13).

Comenzó con birdie en el hoyo 11 y luego embocó para águila desde casi 15 mts en el 12, lo que fue un anuncio de que el chileno sería nuevamente protagonista en el campo que lo vio debutar en el PGA TOUR como amateur en 2017.

Luego hizo tres birdies consecutivos, 17, 18 y 1 para acercarse a la punta, a la cual se subiría luego de acertar cortos putts en los hoyos 4 y 5. Esta fue la ronda más baja de Niemann en su corta trayectoria en el PGA TOUR.

“Amo este lugar, fue muy significativo siempre, aquí debuté y en 2018 pude asegurar mi tarjeta. Sería lindo poder obtener mi primera victoria aquí ya que es un lugar muy especial”, señaló el chileno.

“Creo que lo más sólido hoy fue mi juego sobre el green. Estuve trabajando estas semanas con el perfect putter, un dispositivo que ayuda a alinear y a tener mejor velocidad en el green y me está dando gran resultado”, contó el joven de 19 años.

Niemann se puso en posición de conseguir su primera victoria, lo que le da una buena chance para entrar en la consideración para el equipo Internacional de Presidents Cup, que se juega del 12 a 15 de diciembre en Royal Melbourne G.C, en Australia.

“Me encantaría poder llegar al equipo. Hay excelentes jugadores ya y yo necesito ganar para tener una chance, sería un sueño hecho realidad”, cerró el chileno.

La jornada del viernes se destacó por la gran ronda que realizó Kevin Chappell, quien anotó el segundo 11-bajo par 59 en este campo. En la primera edición, quien lo había conseguido había sido el australiano Stuart Appleby.

Además Chappell consiguió nueve birdies en forma consecutiva, del hoyo 11 al hoyo 1 (salió por el 10), empatando un récord para el PGA TOUR.

Chappell se ubica en el quinto puesto, a tres golpes de los líderes Joaquín Niemann, Scottie Scheffler (62) y Robbie Shelton (65).

