Joan Leyba sostiene la mejor receta para la formación de un hijo es la dictadura familiar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El comunicador Joan Leyba condenó la irresponsabilidad de los padres que se escudan al decir que sus hijos son de temperamento fuerte para no admitir que la crianza que le ofrecieron carecía de normas y principios.

En tal sentido, sostuvo que esta no es una generación de jóvenes rebeldes e incontrolables, sino de padres permisivos e irreflexivos que no crían a sus hijos con disciplina para que luego sean capaces de identificar que ciertos comportamientos pueden ser perjudiciales.

“Usted no puede sacar nada bueno de un hijo que usted se acueste a las diez de la noche y él llegue a la una de la mañana, usted no puede sacar nada bueno de un hijo que salga a las ocho de la mañana y sean diez del anoche y no haya llegado y usted no sepa dónde está”, indicó.

Leyba realizó estos planteamientos durante la conducción del programa “Encuentro del Sábado”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras firmar que sus padres y abuelos decían que la generación de hijos era fuerte; sin embargo, la crianza que le brindaron marcó la diferencia.

Sostuvo que la mejor receta para la formación de un hijo es la dictadura familiar, y atribuyó a la permisividad de los padres modernos el hecho de que en la actualidad los jóvenes no saben identificar límites y mucho menos lidiar con los problemas provocados por sus actuaciones.

“Yo soy partidario de la opresión familiar, yo creo en la dictadura familiar, lo digo porque yo tengo joven de 22 años, o sea, a mí nadie me puede decir que no se puede con reglas educar una familia, la mejor receta para el respeto y para la formación de niños y de jóvenes es la dictadura familiar, no creo en la permisividad”, señaló.

