Joan Leyba invita a nacionalistas darse por el pecho por difundir calumnias sobre los haitianos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Joan Leyba invitó a darse por el pecho a los nacionalistas que han infundido en la mente de los dominicanos que los haitianos son capaces de “comerse ellos mismos” y a entender que el ser humano en cualquier condición tiene la necesidad de sobrevivir.

Leyba reprendió la actitud de la “derecha racista y abusadora” que considera que los haitianos no tienen derecho a subsistir, cuando sí lo tiene.

Asimismo, el comunicador, que se define como un defensor de la liberación de las personas, destacó que de la migración es un requisito esencial para el desarrollo de los pueblos, enfatizando que la mayoría de los empresarios establecidos en la República Dominicana son de nacionalidad extranjera.

“Yo soy prohombre, yo creo en la liberación de las personas, yo creo en que la migración es un requisito esencial para el desarrollo de los pueblos, hay pueblo que no se haya desarrollado, si no es en base a la migración, cualquier pueblo que tú hayas visto”, apuntó.

Leyba realizó estas formaciones en el programa “Encuentro del Sábado”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Señaló que “la mayoría de los empresarios que están en la República Dominicana, las 20 familias más importantes son canarios, italianos, franceses, la migración en el tema del desarrollo es fundamental, porque trae innovación”.

Pese a no estar de acuerdo con “las calumnias” que han llevado a los dominicanos a ver los haitianos como si no fueran personas, el profesional de la comunicación valoró la actitud del presidente de la República, Luis Abinader, de quien dijo ha buscado una solución a esta problemática sin que el pueblo tenga que gastar más en una situación que no le corresponde directamente.

“Creo que el presidente ha sido responsable en querer buscar una solución que no implique que el pueblo dominicano no tenga que gastar más en una situación que no nos corresponde a nosotros, pero el hecho de sembrar ese tipo de calumnias es lo que ha hecho que nosotros los veamos como si no fueran personas”, comentó.

