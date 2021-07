JM Ferreiras, baterista y productor musical que brilla internacionalmente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- JM Ferreiras es un baterista, productor musical e ingeniero de audio dominicano que está brillando en la escena musical pop en Los Ángeles, Estados Unidos.

Ferreiras estudió en el Conservatorio Nacional De Música de Santo Domingo, mediante el cual fue ganador de una beca para estudiar una carrera universitaria en Berklee College of Music, la mejor universidad de música popular del mundo, de la cual se graduó con el título de Producción Musical e Ingenieria de Sonido con especialidad en Producción de Récords Comerciales. Este talentoso músico también ha sido galardonado 3 veces la beca de Latin Grammy.

Al graduarse se mudo a Los Ángeles donde conoció a Noel Schajris, miembro del famoso dueto “Sin Bandera” y tuvo la oportunidad de grabar batería para su último álbum como solista “Mi Presente”. Aunque estaba recién graduado, JM Ferreiras ya acumulaba varios logros en su carrera musical: había ganado la medalla de plata del renombrado concurso americano de Ingeniería De Sonido para estudiantes llamado AES (Audio Engineering Society), se convirtió en el productor e ingeniero de sonido del aclamado pianista de jazz, colombiano Jesús Molina, para el cual trabajó en su primer álbum llamado “Ágape” y fue el productor musical e ingeniero de audio para su segundo álbum llamado “Departing” que llegó a ser el #1 en la Lista de Jazz de Youtube.

También recibió su primera nominación al Grammy Latino por haber colaborado como un ingeniero en la producción de la prominente adoradora Gabriela Soto en su álbum “Lluvias de Bendición” en el año 2019.

Grabar baterías para el cantante Noel Schajris le ha abierto grandes puertas en la industria musical. Por ejemplo, conoció al reconocido ingeniero de audio Dylan Del Olmo, con el cual empezó a colaborar con 1500 or Nothin’, un movimiento musical que ha trabajado con los artistas más célebres del mundo como Adele, Justin Timberlake, Bruno Mars, Rihanna y muchos otros.

Hasta el momento, en colaboración con 1500 or Nothin’, Ferreiras ha grabado a iconos musicales como Earth Wind and Fire, The Isley Brothers, Ant Clemmons y más.

También tuvo la oportunidad de tocar para los Grammys Americanos al inicio de este año como parte de la banda del ex Sin Bandera, y fue el baterista oficial de su Online Tour promocionando su álbum “Mi Presente”, ahora será parte del tour oficial, el cual se extenderá por todo Estados Unidos, México, Puerto Rico y Canadá.

JM Ferreiras es un ejemplo de que con fe, esfuerzo y dedicación, se pueden lograr los más grandes sueños. Este galardonado joven le da la gloria a Dios por todo lo que ha logrado y motiva a la juventud a ser excelentes en todo lo que hagan “No dejes que tu pasado determine quién eres ni a donde llegaras, eso solo lo determinan tus decisiones y se que tomando las correctas vas a llegar lejos” aconseja.

