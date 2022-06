JLo habla por primera vez de cómo le afectó su divorcio de Marc Anthony

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL. – Jennifer López y Marc Anthony formaron una de las familias más sólidas del medio del espectáculo, junto con sus hijos Emme y Max, por eso provocaron un gran impacto cuando anunciaron su separación, el 16 de julio de 2011 por medio de un comunicado conjunto a ABC News.

Según publicó un diario dígital, a más de una década, la intérprete de ‘If you had my love’ reveló cómo le afectó su divorcio del cantante. En su nuevo documental ‘Halftime’, disponible en Netflix, JLo revela que su separación de Marc la dejó sintiéndose insegura.

“Como artista, me perdí un poco sobre quién era intentando construir una vida perfecta, una vida familiar. Cuando mis hijos cumplieron 3 años, me divorcié, era una mamá soltera con dos hijos pequeños”, explicó la cantante.

“A los 42 años, los papeles en el cine no llamaban a mi puerta y cuando volví al trabajo, sentí que ya no sabía cuál era mi valor”, declaró Jennifer sobre la situación que vivió tras la separación.

Ser jueza en la temporada 10 programa de talento American Idol fue fundamental para que la protagonista de Hustlers lograra reencontrarse como artista y mostrara al mundo la mujer que era.

“Estaba haciendo ‘American Idol’, ese fue mi primer gran trabajo después de tener bebés y fue bueno para mí en ese momento. La gente podía verme por quien era, y eso lo cambió todo”, sentenció.

“Realmente aprendí mucho sobre mí. Tenía un propósito y sentí que tenía que trabajar más en mi actuación, mi canto, mi baile, todo. Necesito ser mejor en todos los sentidos”.

En su libro ‘True Love’, Jennifer Lopez contó el momento en que supo que su matrimonio con el intérprete de Vivir mi vida tenía que acabar. “En un arrebato de miedo y pánico, miré (a mi representante Benny Medina) y a mi madre, y solté las palabras: ‘No creo que pueda seguir con Marc’. Entonces me solté a llorar”, escribió la actriz.

En una entrevista con W Magazine, la estrella reveló que no le resultó sencillo “encontrar el perdón” cuando su matrimonio con Anthony terminó. “No era el sueño que esperaba y hubiera sido más fácil avivar las llamas del resentimiento, la decepción y la ira. Pero Marc es el padre de mis hijos y eso nunca va a desaparecer. Entonces, tengo que trabajar para hacer las cosas bien y ese es, por mucho, el trabajo más duro que hago”, dijo.

Un año después, durante su aparición en Live with Kelly el 20 de marzo, la intérprete de ‘El anillo’ aseveró que había logrado volverse muy cercana a Marc Anthony: “Somos como mejores amigos”.

Actualmente, Jennifer es una de las cantantes, empresarias y actrices más exitosas a nivel mundial y según ha dicho, está “en el mejor momento de su vida” ahora que regresó con Ben Affleck.

Relacionado