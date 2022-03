JJ Sánchez entrega su “Piel de fruta”

Comparte esta noticia

El artista se encuentra inmerso en la música y distintos proyectos teatrales abarcando también la actuación y la danza

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante y actor JJ Sánchez continua decidido en su trayectoria de movimiento y vibración, lanzando “Piel de fruta”, un nuevo sencillo de la serie que inicio en diciembre pasado con “Party Girl”.

La inquietud de JJ como ser creativo, que alberga talentos diversos y los expande con disciplina y constancia, trae esta segunda entrega en una canción con letras de Neni Pion, bajo la producción de Okeiflou.

“Piel de fruta” tiene colores de dance hall, urban beat y latin music. Describe una pasión caribeña y fresca con recursos de lirica y música. “Siento que estar trabajando intensamente en paralelo entre la música, la actuación y la danza es un sueño hecho realidad porque siempre me preocupó que una de mis pasiones pudiera afectar a la otra. Entonces, poder trabajar en todas me hace sentir que estoy viviendo un sueño que siempre quise vivir”, resaltó el cantante.

José Julio Sánchez, nombre de pila, se ha mantenido activo en el arte; recientemente formó parte del cierre del International Dance Fest, esto luego de una exitosa gira de medios en Colombia. Además de participar en importantes producciones tales como “In the Heights”, interpretando el papel de Benny. El próximo mes de abril participará en Disco Forever, un espectáculo de música de los años 70, mientras continua la preparación de “Hoy no me puedo levantar”, musical que llegará al Teatro Nacional en el mes de septiembre.

