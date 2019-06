Jimmy Morales pide a EE.UU. hallar responsables por muerte de niños migrantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GUATEMALA.- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reiteró este miércoles su petición a Estados Unidos para que se deduzcan “responsabilidades” por las muertes de niños migrantes en ese país.

Morales comentó a los periodistas que su Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha estado trabajando “para esclarecer esos temas” y por ello han pedido a Estados Unidos que “si hay responsabilidades de algunas personas, que sean imputadas y que la ley caiga” sobre ellas.

Estas fueron sus declaraciones durante una actividad pública en la capital guatemalteca al ser consultado sobre la reciente muerte de tres niños y una mujer originarios de Guatemala.

Los cuerpos sin vida de la mujer y los tres niños, que según las primeras hipótesis fallecieron a causa de las altas temperaturas y la falta de agua, fueron hallados en las cercanías del Río Bravo y de los Matorrales de Anzalduas, en la ciudad de Mission (Texas).

En este sentido, el presidente manifestó que la Cancillería ha estado trabajando de la mano con todo el sistema de seguridad fronteriza de Estados Unidos para que se dé una explicación de “qué ha pasado con los niños guatemaltecos”.

Incluso, añadió, “mi esposa (Patricia Marroquín de Morales) ha visitado frecuentemente los centros para verificar el cuidado de los menores” que están detenidos en ese país.

La semana pasada la primera dama de Guatemala, acompañada de los ministros del Exterior y de Gobernación (Interior), Sandra Jovel y Enrique Degenhart, visitó McAllen (Texas) para verificar el estado de los menores guatemaltecos no acompañados y días después la canciller dijo que se estaba dando un buen trato a los pequeños.

El jefe de Estado indicó que su Gobierno continúa conversando con las autoridades estadounidenses para encontrar soluciones al tema de la migración irregular y que su país ha tomado una posición de liderazgo para acercar a Estados Unidos con Centroamérica.

De hecho, este miércoles los ministros de Gobernación de los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) mantienen una reunión con el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, para discutir la implementación en el país de pruebas rápidas de ADN a los niños migrantes.

Y también está previsto que hablen sobre la posibilidad de convertir a Guatemala en un “tercer país seguro” para los migrantes que soliciten asilo.

Al respecto, el mandatario guatemalteco aclaró que “hasta que no tengamos definido los temas que no violenten las leyes de Guatemala y de Estados Unidos” no se tomará ninguna decisión y pidió no anticiparse.

Anuncios

Relacionado