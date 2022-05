Jimmy Llibre regresa al país cargado de triunfos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- El viceministro de Deportes, Franklin De la Mota, recibió la noche del martes al piloto automovilístico, Jimmy Llibre, tras arribar al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, procedente de Miami, Estados Unidos, tras hacer historia convirtiéndose en el ganador de dos carreras del Porsche Spring Challenge North America, durante el fin de semana.

“Sabemos que va a continuar compitiendo y que el campeonato viene para la República Dominicana”, vaticinó De la Mota quien elogió al conductor que dominó la categoría 911 GT3 Cup de Porsche.

Mientras que el joven deportista con sus medallas en el pecho y otros reconocimientos explicó cómo logró llegar a la meta. Explicó que logró la clasificación, tanto en la primera como en la segunda carrera, cuando se arriesgó subir a velocidades más potente de la que usualmente domina.

“Fue algo que me tomó por sorpresa, que me llena de mucho orgullo, de emoción, la verdad eso me da más fuerza para seguir adelante y representar al país”, expresó el joven piloto, quien estuvo acompañado por De la Mota, familiares y amigos.

Llibre señaló que aún faltan más compromisos por cumplir en la pista, por lo que asegura seguirá trabajando para cosechar más éxitos en el volante.

“Aun me quedan cinco carreras, estamos en los tres primeros lugares del campeonato y con Dios adelante nos llevamos la corona”, indicó Llibre a su salida de la terminal aeroportuaria.

“Estamos muy contento por que Jimmy es un ejemplo no solo en la pista, sino también fuera de ella”, destacó De la Mota al elogiar que es una persona que ha luchado por sus sueños y que los obstáculos siempre los ha vencido.

El piloto exhortó a los jóvenes a luchar por sus sueños, a no rendirse, que aunque no sea fácil el camino, el enfoque, la determinación y la entrega darán frutos.

Relacionado