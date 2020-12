Jimmy Butler: “Todavía nos queda un largo camino por recorrer”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Distinciones individuales, elogios por parte de los rivales y un título como campeones de conferencia. Papel mojado si todo ello no viene acompañado del tan ansiado anillo de campeón. Así es como piensa Jimmy Butler y lo que ha utilizado como combustible para afrontar el inminente nuevo curso.

La trayectoria de Miami hasta las Finales de la NBA tras finalizar la regular season en quinta posición de Este representó el mejor resultado colectivo en la carrera del alero. Sin embargo, el título fue a parar a manos de Los Angeles Lakers, lo que significa que todavía queda mucho trabajo por hacer en South Beach.

“Todavía no estoy contento”, declaró el cinco veces All-Star al medio Associated Press. “No he ganado nada que valga la pena decir. Me queda un largo camino por recorrer. Mi equipo tiene un largo camino por recorrer.”

Al menos, el primer paso parece dado. Después de quedarse a dos victorias de la gloria, los Heat han podido mantener prácticamente la totalidad de la columna vertebral del equipo. Y las dos principales salidas, las de Jae Crowder y Derrick Jones Jr., fueron rápidamente solventadas con las firmas de Avery Bradley y Moe Harkless. Además, su young core, liderado por Bam Adebayo y Tyler Herro, apunta muy alto.

Pocos habían apostado por los de Florida antes de que arrancara el pasado curso. Ahora, muy pocos se atreverán a dejarlos fuera de las quinielas a las primeras de cambio.

“Una vez que conseguimos a Jimmy y desarrollamos a jugadores como Bam y el resto de jóvenes, sentimos que teníamos un equipo realmente especial y nos concentramos en el proceso”, señalaría el entrenador Erik Spoelstra. “Nosotros también sentimos una gran responsabilidad. Cuando encuentras a alguien como Jimmy tienes que formar un equipo que esté listo para competir ya mismo.”

En poco más de una semana, en Miami se pondrán el mono de trabajo. Ya sea con la etiqueta de contenders o de underdogs, todo apunta a que los Heat volverán a dar mucho que hablar.