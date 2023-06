Jimmy Butler, sobre ganar el anillo: «Lo es todo»

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Miami Heat y Jimmy Butler están a tres victorias se ser campeones de la NBA. Tras una carrera de playoffs que está siendo simplemente impresionante, la victoria en el Game 2 ante Denver les ha dado ventaja de campo y ha abierto de par en par la puerta a ser el último equipo que quede en pie. ¿Qué significaría para el alero hacerse con el anillo? Así lo explica.

«Lo es todo. Es por eso por lo que todos juegan a esto, para ganar un campeonato. Todos están aquí para ganar un campeonato. Es todo en lo que nos enfocamos. Ponemos tanta energía en ganar jugando unos para otros… Si hacemos esto juntos, podemos celebrar esto juntos, estamos como, no sé cómo explicarlo. Estamos picados para dejar nuestra marca en la historia para siempre. Estamos en ese camino», comenta a ESPN.

A sus 33 años, y tras vivir etapas en Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves y Philadelphia 76ers, Butler ha hecho suya la cultura de la organización de Miami hasta ser el buque insignia de un equipo que lleva contando con Erik Spoelstra como entrenador jefe desde 2008.

«Simplemente se trata de ganar, se trata de trabajar duro, de estar juntos… Solo tienes gente aquí con un objetivo. No estamos preocupados por el dinero que ganas, no estamos preocupados por las estadísticas, no estamos preocupados por estar en el All-Star, no nos importa un c… si no hay un MVP de las finales de conferencia y, honestamente, tampoco nos importa un c… si no hay un MVP de las Finales. Solo nos importa ganar el campeonato, y luego podemos romper ese maldito trofeo en 15 trozos quedarnos cada uno con un parte de eso», señala.

