Jimmy Butler: “Nuestro mejor baloncesto está por llegar”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Miami Heat se dirige hacia las Finales de Conferencia por primera vez desde 2014 tras pasar por encima de Milwaukee Bucks en las Semifinales por 4 a 1. Al conjunto de Florida le espera los Boston Celtics, que lograron el pase tras imponerse en el séptimo y definitivo choque a los Toronto Raptors por 92 a 87.

El jugador All-Star Jimmy Butler ha hablado recientemente para los micrófonos de ESPN donde ha asegurado que no han mostrado su mejor nivel de baloncesto.

“Todavía no creo que hayamos jugado un partido completo de 48 minutos. Y eso es lo prometedor. Cuando nos encerramos atrás y decidimos jugar de pista a pista, creo que el partido se vuelve más sencillo para nosotros. Pero no creo que haya sucedido todavía. Tenemos que pasar a la siguiente ronda”, señaló Butler.

El Heat ha sido la mayor sorpresa de estos playoffs con un registro de 8 triunfos y única derrota, situándose en las Finales de Conferencia, hecho que lograban desde el famoso Big Three que formaron LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

“Quiero que nuestros chicos den un paso hacia detrás al menos esta noche, o si pueden dos. Y reflexionen sobre lo todo sucedido”, dijo Eric Spoelstra. “No es fácil llegar hasta aquí y nuestra organización lo sabe bien. Hemos tratado de conseguirlo desesperadamente. Y no es nuestro objetivo final, pero debemos ser conscientes de todo este viaje, de lo duro que ha sido”, explicó.

A pesar de los altibajos que han sufrido durante la temporada regular, obtuvieron una meritoria quinta plaza en el Este con un registro de 44-29. Asimismo, hicieron movimientos importantes en la plantilla con las adquisiciones de Jae Crowder y Andre Iguodala, teniendo que deshacerse de una joven promesa como Justise Winslow.

“Por eso trajimos a Jimmy (Butler) aquí. Por eso unimos a este equipo con veteranos, añadiendo a Andre (Iguodala) y Jae (Crowder), construyendo alrededor de Goran (Dragic) y Bam (Adebayo) con un núcleo joven. Queríamos intentar hacer algo en los playoffs. No es fácil llegar a las Finales de Conferencia. De lo contrario todos los equipos lo lograrían”, admitió el técnico.

La verdadera fortaleza de Miami Heat reside en su juego global con hasta seis jugadores en dobles dígitos de anotación. Ese equilibrio se sustenta a través de su estrella Jimmy Butler, catalizador y motivador principal del equipo. En el quinto y definitivo encuentro fue imprescindible con 17 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias y 1 robo de balón.

“Significa mucho para mí. Pero como ya he dicho, ese no es mi objetivo. Ese no es el objetivo de mis compañeros. No es el objetivo de esta franquicia. Queremos ganarlo, queremos un campeonato, y creo que estamos concentrados en eso. Estos próximos ocho partidos van a ser mucho más difíciles que los anteriores. Lo sabemos, pero estamos preparado”, destacó Jimmy Butler.

Tras salir por la puerta de atrás de franquicias como Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves y Philadelphia 76ers, y de protagonizar varios enfrentamientos con antiguos técnicos y ex compañeros, Butler ha encontrado su lugar en el Heat. La sincronía entre ambos es asombrosa y ha entendido a la perfección la cultura implantada por Pat Riley y su pupilo Eric Spoelstra.

“Es todavía mucho mejor. Como siempre digo, aquí trabajamos mucho. Somos muy honestos entre nosotros. Si ves el partido, observarás a los jugadores constantemente discutiendo, pero nadie se lo toma como algo personal. Di lo que tienes que decir y sigue hacia delante. Pero es lo que me encanta de este grupo, que siempre son honestos entre ellos. Nadie se toma nada como algo personal, todos trabajan y no hay resentimientos”, matizó.

El novato atípico Herro

Punto para la gerencia de Miami Heat y su buen hacer en las noches del Draft. La última perla procedente desde la NCAA se llama Tyler Herro y en su primer curso como profesional está demostrando una madurez impropia de un chaval de su edad. El escolta parte como Sexto Hombre de la rotación, pero rara vez no supera la treinta de minutos de juego.

Este pasado verano sabía donde se metía, y desde el primer día pidió entrenarse junto a Jimmy Butler para ponerse en plena forma. Entre tantas horas de ejercicios ambos han desarrollado una excelente amistad que se está traduciendo sobre el parquet.

“Entro con una mentalidad asesina”, destacó Tyler Herro. “Quería darlo todo en la pista para mis compañeros y mis entrenadores. Solo era un partido. Y necesitábamos pasar de ronda. Intenté darlo todo sobre la pista”, reconoció.

En el sexto choque de las Semis se marchó hasta los 37 minutos para obtener 14 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 1 robo de balón y 1 tapón.

“Se encuentra tan cómodo, tan confiado”, admitió Spoelstra sobre Herro. “Juega con un estilo que crees que tuviera 31 años. Y nos encanta por eso. No lo cambiaríamos por nada. Queremos que siga jugando exactamente igual al pasar a las Finales de Conferencia”, agregó.