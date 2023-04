Jimmy Butler no pone techo a los Heat

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Miami ha terminado séptimo de la Conferencia con un balance de 44-38. Su entrenador, Erik Spoelstra, ha admitido que esperaban tener un mejor rendimiento, pero no por ello baja los brazos; es más, entiende que disputar el play-in debe ser una motivación más para demostrar que son mejores de lo que la gente piensa.

Justo en esa línea, la de ir de tapados frente a los analistas, es en la que se mueve Jimmy Butler. La estrella de los Heat cree que no hay diferencias reales respecto a la campaña anterior, en la cual acabaron primeros del Este para alcanzar las finales de conferencia. Finalmente cayeron 4-3 contra Boston Celtics.

«No tenemos un rol de perdedor. Siempre es lo mismo. Nadie nos eligió tampoco el año pasado como posibles ganadores. Entonces, ¿a quién le importa? Ustedes tampoco nos elegirán este año. No lo harían ni en 10 años… No les importa, ni nos importa a nosotros», comenta.

Respecto a cómo era a nivel personal la postemporada, Butler recalca que su cometido no es hacer estadísticas, sino aportar lo necesario para conducir a los suyos hasta la victoria.

«Haré lo que sea necesario para que mi equipo gane, noche tras noche. Sinceramente, no me importa lo que escriban los demás, ya hablen diciendo que soy un buen jugador de baloncesto o un mal jugador de baloncesto. Los entrenadores Pat Riley y Erik Spoelstra no me trajeron aquí por lo que escribían sobre mí. Por ahora nos preocupamos del enfrentamiento del martes y a partir de ahí de lo que suceda en el futuro, pero en cualquiera de los casos creo que seré un jugador de baloncesto decente al final del día», sentencia.

