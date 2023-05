Jimmy Butler es hijo de Michael Jordan, según la teoría de internet que está tomado fuerzas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Actualmente, Butler es el líder de los Miami Heat, que está a dos triunfos sobre los Celtics de ir a las Finales de la NBA. Tras su equipo clasificar a playoffs en el puesto número 8, ellos han dado pasos gigantesco, venciendo a los primeros y quinto puestos de la temporada regular y está ganando la batalla a los segundos.

Y Butler es una pieza fundamental en eso. La forma de ponerse el equipo en los hombros y aparecer en los momentos más agónicos, ha hecho que varios seguidores vean la sombra de Michael Jordan en él. Y aún más con una teoría que lleva varios años rodando por el internet y propagándose por las redes sociales, aseverando que Jimmy Butler es el hijo no reconocido de Michael Jordan.

La historia de Butler es su infancia ha reforzado este rumor originado en un sitio web. La cara de su padre es desconocida, aunque medios dicen que tiene su mismo nombre. También se comenta que tuvo una tensa relación con su madre, Londa Butler, quien habría echado a su hijo de su casa “porque no le gustaba su aspecto”.

El punto de esta teoría nació en el 2016, por un artículo de sitio Terezowens, que escribía acerca de Michael Jordan, ganador de seis anillos con la NBA, de tuvo en el 1989 un hijo no reconocido, ya que en ese tiempo Jordan estaba una relación con su primera esposa, Juanita Vanoy y no se mostraba seguro de ser el padre.

Y es que Jimmy Butler nació el 14 de septiembre de ese mismo año, en una ciudad de Texas llamada Tomball, por Houston. Y Michael Jordan, de acuerdo a fuentes locales, habría jugado contra los Rockets, pero en febrero de aquel años.

Según el mencionado sitio, Jordan le pagó a la madre del Butler hasta que cumplió los 13 años, para mantener el secreto. Una edad similar cuando Londa lo expulsó de la casa.

A través de esta publicación, los medios explotaron buscando el parecido entre ambos, ya sea sus estilos de juego, su físico, su ética, su mentalidad, el “trash talking”, y hasta la competitividad, que les causaba pique a los contrincantes, comparándolo con Jordan.

En el 2016 Butler, además, jugaba con el equipo que lo drafteo, nada más ni nada menos que los Chicago Bulls, donde MJ gobernó. Algunos hasta comentaron que Michael Jordan influyó en la gerencia, ya que fue seleccionado en el pick número 30. De hecho, fue firmado por la marca Jordan antes de convertirse en el jugador estrella que es, en el 2015, pero ya había sido elegido para el All Star y el Jugador de Mayor Progreso.

El propio Butler comentó, tras anotar 40 puntos en una segunda mitad luego de solo 2 puntos en la primera, que no quería que lo comparen con Jordan.

Para agregar, a esta fecha, ninguno de los dos jugadores ha negado esta teoría, quedándose ambos en silencio antes la revolución de comentarios en todas las redes sociales.

Pero esta teoría también ha sido considerada como una conspiración falsa por medios deportivos. De acuerdo a The Sporting News, es un rumor “absolutamente falso”, diciendo que ambos no están relacionados y no hay pruebas que sugieran que lo estén.

De hecho, esta página comentó que Butler dijo en una revista de Chicago Magzine en el 2015 que Butler si conoce a su padre y que mantiene una relación con él y que se aman, al igual que con su madre. Mismo portal hasta aseguró que el post de Terezowens cuenta con varios errores tipográficos.

