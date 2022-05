Jimmy Butler avisa: «Volveremos mejor que nunca»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Jimmy Butler es un guerrero. La estrella de Miami se echó el equipo a sus espaldas tras verlo 3-2 abajo contra Boston y no ha ahorrado una sola gota de sudor en los dos últimos partidos. En el Game 6 metió 47 puntos. En el Game 7 fueron 35. En total ha disputado 94 de 96 minutos totales. Sí, su esfuerzo y dedicación están fuera de toda duda, pero su historia en estos playoffs pudo ser mucho más brillante si ese triple para poner por delante a los suyos a falta de segundos hubiese entrado. No pudo ser, pero Butler no es un hombre de lamentos, sino de pelea.

«Mi único pensamiento fue ir por la victoria. Lo hice. Fallé un tiro, pero seguiría haciéndolo. A mis compañeros de equipo les gustó el tiro que tomé, así que puede vivir con ello» comenta antes de dejar claro que se pide más a sí mismo. «No fui lo suficientemente bueno. No hice mi trabajo. Las estadísticas no significan nada, lo digo una y otra vez. Los Boston Celtics hicieron lo que vinieron a hacer aquí en esta serie. Aprendí que tengo que ser mejor, y lo seré», expresa.

Respecto al futuro del equipo, el cual estuvo en las Finales de 2020 y se ha quedado ahora a un solo paso, tiene claro que la única fórmula para seguir en la élite es el trabajo duro. Además, no duda de que la plantilla del próximo curso estará preparada para ir a por el anillo.

«Tienes que regresar al laboratorio y entrar con estos muchachos durante el verano. Volveremos mejor que nunca. Hay que encontrar la manera de ser consistente. Creo que teníamos suficiente. Creo que tenemos suficiente. Molesta el hecho de no saber quién estará en la plantilla un año determinado. Estoy agradecido por tener la oportunidad de jugar con estos muchachos. Tuvimos suficiente. El próximo año, tendremos suficiente y volveremos a estar en la misma situación», concluye.

