Jimmy Butler apuesta a regreso del Heat en la final: «No es imposible»

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Las dos derrotas consecutivas que ha sufrido Miami en casa han sido realmente duras. Obviamente podían producirse ante un equipo del calibre de los Nuggets, pero que ambas hayan sido sin tener posibilidad alguna en los últimos minutos duele especialmente a un equipo acostumbrado a plantar batalla en cualquier escenario.

El 95-108 que han sufrido anoche les deja al borde del abismo. Para seguir en la pelea y que las Finales vuelvan a Florida necesitan ganar el Game 5 en Denver. Sí, es un gran reto, pero Jimmy Butler cree que tienen lo necesario para superarlo. «Ahora estamos en una situación en la que debemos ganar cada partido, y es algo de lo que somos capaces. No es imposible», avisa.

El 3-1 abajo con el que se ven los Heat en estos momentos no es desconocido para ellos, ya que les ocurrió tanto en las Finales de 2014 como en las de 2020. En las primeras terminaron cayendo 4-1 y en las segundas 4-2. ¿Quiere decir esto que bajarán los brazos? Para nada.

«De esto ha tratado todo el año para este grupo, así que definitivamente no vamos a bajar la cabeza ni renunciar. Esa no es una opción. No va a suceder. Así que nos uniremos, tomaremos ese vuelo mañana y encontraremos una manera de resolverlo», sentencia Duncan Robinson.

