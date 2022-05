Jiménez sufre traspié en su rehabilitación con los Tigres de Detroit

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- El dominicano Eloy Jiménez sintió un pequeño tirón la noche del sábado en la zona de la corva derecha donde fue operado este año y después de un par de turnos decidieron sacarlo del juego de rehabilitación en el que estaba tomando parte para Triple-A Charlotte. Jiménez experimentó la molestia durante un swing.

De acuerdo con el manager de los White Sox, Tony La Russa, Jiménez podría perderse uno o dos días de acción.

“No es perfecto, no es lo que hubiésemos querido, pero de cualquier forma no cambia la expectativa de que está mejorando y viene en camino”, contó La Russa. “Simplemente tenemos que ser cuidadosos con él. Siento que esto es sólo parte del proceso de curación. Es sólo que todavía no está completamente al 100%”.

Jiménez se lastimó durante un juego ante los Mellizos en abril mientras trataba de llegar a la antesala con un rodado. El toletero de 25 años cayó tras la jugada, y la rodilla derecha pareció trabársele.

Jiménez perdió gran parte del 2021 debido a una lesión en el pectoral izquierdo, sufrida en un intento por atrapar una pelota que terminó yéndose de jonrón durante un duelo de pretemporada.

Antes de quedar marginado este año bateaba .222 en 36 turnos con un jonrón.

