Jiménez fue dejado en la banca en primer partido de Medias Blancas en postemporada

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El dominicano Eloy Jiménez había expresado que se encontraba listo para el Juego 1 de la Serie del Comodín de la Liga Americana el martes por los Medias Blancas contra los Atléticos, pese a perderse la mayor parte de la acción del fin de semana por un esguince en el pie derecho. Sin embargo, el jardinero no fue colocado en la alineación titular de Chicago para dicho partido.

Jiménez, quien se lastimó el jueves pasado en un encuentro ante los Indios, no recibió luz verde para jugar, aunque sí corrió, realizó prácticas de bateo y entrenó a la defensa antes del juego, detalló Las Mayores.

“Hace un par de días, pensaba que no iba a jugar. No podía ni caminar”, dijo Jiménez. “Si no juego, voy a estar en el dugout apoyando a los muchachos”.