Jhoulys Chacín cumple su sueño de lanzar en una Serie del Caribe

EL NUEVO DIARIO, CARACAS — Jhoulys Chacín es el brazo de mayor envergadura que está presente en la edición 65 de la Serie del Caribe que se realiza en la Gran Caracas.

El venezolano, de 35 años, suma 14 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, circuito en el que ha vestido los uniformes de Rockies de Colorado, Diamondbacks de Arizona, Angelinos de Los Ángeles, Bravos de Atlanta, Padres de San Diego, Cerveceros de Milwaukee y Medias Rojas de Boston.

Y a pesar de su largo recorrido por las Mayores, el derecho nacido en Maracaibo estará cumpliendo un sueño en su país natal al lanzar en su primera Serie del Caribe.

“Estoy muy orgulloso. Es algo que siempre quería hacer”, dijo Chacín. “Este año, me propuse esta meta. Quería quedar campeón con los Leones (del Caracas) y representar a Venezuela en la Serie del Caribe. Obviamente, estar en Veneuela te da el plus de estar. Gracias a Dios, se me cumplió ese sueño y estamos listos para poder ganarla, que es lo más importante”.

Chacín, quien presenta registro vitalicio de 85-91 con 4.18 de efectividad en Grandes Ligas, tenía seis temporadas de ausencia de la pelota invernal, por lo que sus aspiraciones eran altas con un club que tenía 13 años sin saborear un título.

Se reportó en diciembre para tomar el rol de as de los felinos y luego de dejar efectividad de 1.80 en tres aperturas en la ronda eliminatoria, se creció en la final, ganando sus dos presentaciones y dejando efectividad de 3.38 para ayudar al Caracas a sumar su campeonato 21 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

“Estoy contento del trabajo que hice y que hicimos todos. Creo que el campeonato se dio porque todos pusimos un granito de arena para ganar el campeonato y se dio”, indicó. “Fue algo que me planteé desde que se acabó la temporada de Grandes Ligas. Empecé a entrenar para estar listo para venir a Venezuela a hacer un buen papel. Gracias a Dios, las cosas se dieron como lo pensé y solo queda un paso más que es ganar la Serie del Caribe. Es un sueño hecho realidad estar aquí”.

Chacín tendrá su debut caribeño la noche del viernes ante los Indios de Mayagüez, campeones de Puerto Rico, y tendrá la misión de darle a los monarcas de Venezuela su segundo triunfo del torneo.

“La mentalidad es darle unos buenos cinco o seis innings al equipo, mantener el juego ahí ganando”, subrayó. “Sé que tenemos un buen equipo, y si el pitcheo abridor puede mantener el juego cerca, unos cinco, seis inings, tenemos mucho chance de ganar”.

Para Chacín será una experiencia nueva, pero no extraña. En 2013 y 2017 formó parte de la selección de Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que espera tener una nueva oportunidad de lanzar el próximo mes de marzo.

“Obviamente, aquí ganamos con los Leones, pero estás representando a Venezuela en la Serie del Caribe y llevas en el pecho el nombre de Venezuela”, destacó el lanzador. “Creo que es algo que bien sea aquí, o en el Clásico Mundial, te sientes orgulloso y agradecido por la oportunidad que te están dando”.

Chacín se reencontró en Venezuela con el rol de abridor que le permitió en el pasado ser el as de los Rockies, Padres y Cerveceros en Juegos Inaugurales de Grandes Ligas, aunque desde el 2019 solo tuvo una apertura, siendo usado como relevista en Atlanta y Colorado en las últimas tres campañas.

Su sólida actuación como abridor en la pelota invernal le ha permitido considerar volver a una rotación en Las Mayores.

“En los últimos años he estado en el bullpen, porque es la oportunidad que salió (en la agencia libre) y también necesitaba hacer algo diferente”, explicó. “No sé qué me depare el futuro, pero la verdad es que puedo abrir o relevar, para mi puede ser cualquiera de las dos (opciones), no estoy pensando en una opción.

“No he descartado ser abridor otra vez en Grandes Ligas”, agregó. “Sólo falta que se me dé el chance y la oportunidad de poder hacerlo”.

Chacín, quien jugó las últimas dos campañas en Colorado, actualmente es agente libre y sigue escuchando ofertas para tomar una decisión.

“He tenido a varios equipos interesados en mí, pero todavía no sé que vaya a pasar”, explicó. “Ya para el Spring Training faltan dos semanas, el tiempo se está acabando, y estoy esperando que sea lo que Dios quiera y que al final tome una buena decisión

Relacionado