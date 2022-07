Jhoniel, el estudiante que cumplirá sueño de ser médico tras INABIE canalizar operación para su oído

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “El sueño de mi niño es volver a la escuela y estudiar para ser médico cuando sea grande, pronto podrá hacerlo”, así se expresó Carmen Rojas, madre del estudiante Jhoniel Capellán de 11 años de edad, quien fue intervenido quirúrgicamente en su oído derecho luego de ser diagnosticado con un tumor que le impedía realizar las actividades educativas y jugar con sus amigos.

Luego de la operación, Jhoniel está entusiasmado y quiere estudiar para ser médico, afirmó su progenitora, quien confía en que siga recuperándose como hasta ahora.

Después de la compleja operación en la que fueron intervenidos otros problemas de su aparato auditivo, Jhoniel se encuentra estable y con buenas expectativas para su recuperación.

Carmen Rojas, residente en Santo Domingo Este, explicó que su hijo tuvo un tiempo prudente padeciendo de esta situación que le dificultaba estudiar como los demás niños de su edad.

“Esta operación cuesta una suma de dinero que no tengo, por eso no había podido realizársela a mi hijo, pero Dios no me dejó sola”, refirió la dama.

Un proceso delicado

Durante el proceso previo a la operación el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, (INABIE), brindó el respaldo para que se realizarán todas las analíticas complementarias, los estudios de imágenes y las evaluaciones prequirúrgicas, así como el saldo de la operación y lo relativo al seguimiento constante de su recuperación tras ser intervenido en un centro de salud.

Jhoniel fue sometido a una mastoidectomia de oído derecho que consiste en una intervención quirúrgica del conducto auditivo. Igualmente se le realizó una adenoidectomia, un procedimiento para permeabilizar las vías respiratorias superiores y ventilación de ambos oídos.

En este sentido, el personal médico del INABIE que atendió al menor, expresó que al evaluar el caso, fue tal su complejidad que tocó las fibras más sensibles debido a lo crítico de su condición.

Manifestaron que presentaba una condición de salud delicada con otorrea fétida y un estado avanzado de cefalea, con diagnóstico de un colesteatoma perteneciente a una otitis media crónica en su oído.

Aunque el INABIE cuenta con Departamentos de Salud Visual, Auditiva y Bucal solo en la primera de estas áreas se brinda asistencia quirúrgica si es necesaria.

El caso del niño fue asumido de forma extraordinaria con la asistencia del Departamento de Servicios Estudiantiles luego de instrucciones de la Dirección Ejecutiva en procura del bienestar del menor.

