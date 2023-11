Jhoel López: ‘hace 20 años vivía en un barrio, andaba descalzo y no tenía que comer’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El animador y productor Jhoel López, reveló que hace 20 años vivía en un barrio, andaba descalzo y no tenía que comer y que hoy “lo tiene todo”.

“Tú no tienes la culpa de nacer pobre, pero de morirte sí. No solamente económicamente, no hablo de dinero, intelectualmente, emocionalmente, ciudadanamente. Soy un tipo de ciencia, leo, investigo y no solamente leo también lo pongo en práctica”, expresó López al ser entrevistado en el Podcast Alborotando El Diario.

En ese sentido, destacó que hoy se encuentra con profesionales y un público que les gusta su trabajo, y que al comparar hoy día se ha dado cuenta de que se encuentra “mucho mejor”. El animador confesó que, la práctica lo hizo un profesional “criminal” y que es su propia motivación “no compito con nadie, compito conmigo mismo”.

“Soy un ser humano que está de paso por esta vida, que intenta hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo en mis manos”, afirmó.

Al ser entrevistado por Rosa Galán, Patricia Pérez Diaz y Katherin Sarita, López confesó que viene del hogar más podre que las personas se puedan imaginar.

Asimismo, relató que cuando ingresó en su primer empleo, vivía en sector San Carlos en el Distrito Nacional y que no tenía ni para el pasaje de irse, por lo que tenía que irse a pies.

“Viví en Los Mina, Guachapita, Los Tres Brazos y en Los Tres Ojos, y dormía en el piso. Yo pasé hambre y todo eso hoy lo agradezco, porque me hizo el ser humano que soy”, indicó Jhoel López.

Además, explicó que abandonó sus estudios, porque se vio en la obligación y necesidad de trabajar, por lo que aseguró, haberse preparado en la “universidad de la vida”.

¿Cómo se considera Jhoel López?

López se considera ser un ser humano entusiasta, soñador, solidario, muy noble.

A su entender, ha cultivado esas cualidades por tras las carencias por las que atravesó, al asegurar que le lastima las limitaciones de los demás. “Me lástima que una persona pase hambre, que sufra, no tenga salud, ni un techo y empatizo mucho con ese tipo de cosas”.

“Cuando tu cambias, todo cambia. la violencia trae más violencia, ignorancia arrastra más ignorancia”, precisó.

López revela le “encantan los piropos”

López reveló que le “encanta” y se siente muy alagado cuando una mujer en la calle le manifiesta un “piropo” y que le han dicho “de todo”.

En ese sentido aseguró sentirse “acosado pero bonito”. Y agregó ser exitoso con las mujeres y que no se arrepiente de nada.

Reveló ser una persona extremadamente apasionada y eso lo ha llevado a todos los estamentos de su vida, “yo prefiero que sea corto e intenso que largo y aburrido”.

Su rol de padre

“Hay veces que los padres comente un error y es querer encerrar a nuestros hijos en una burbuja que no existe”, aclaró el productor durante la entrevista.

Asimismo, aseveró que, con sus hijas hay confianza, comunicación, respeto y que nunca ha golpeado a ninguna de ellas y que tampoco le grita, que no las ofende y considera ser firme al dirigirse a ellas.

Jhoel López enfatizó que, la violencia no es buena en ningún sentido y que nunca les ha dado una “pela” a sus hijas. Por lo que explicó que, “su papa es su ideal, la persona que más las ama”, y que, si la persona que más te ama, te golpea, te puede golpear cualquiera.

“Por eso hay tantas mujeres sometidas en abusos, porque los papás la golpeaban y dicen: si mi papá que me ama y me dio la vida, me golpea, este tipo puede también, es lo que dice el subconsciente”, concluyó.