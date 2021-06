Jhoel López: “Habrá un antes y un después de la TV en el país con The Voice Dominicana”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jhoel López ha sido uno de los últimos en anunciarse en el equipo de The Voice Dominicana y tendrá, en compañía de Luz García, la responsabilidad de conducir el show de canto más visto en el mundo.

Sus expectativas son enormes y comenta que “los ejecutivos me contactaron gracias a mí perfil y pensé ‘wow, yo que produzco televisión y sigo la televisión internacional, sé que es el programa más visto del mundo’. Acepté de inmediato y estoy dispuesto a dar lo mejor de mí en esta gran oportunidad, no tengo duda que habrá un antes y un después de The Voice en la TV dominicana”.

Asimismo, el también animador añade que hasta ahora he vivido una anécdota muy gratificante justo al entrar al show, es que hace un tiempo, conocí a Nacho en un grupo de Whatsapp donde nos incluyeron, de allí empezamos a hacer una amistad virtual, que consolidamos a nivel presencial, cuando estuvo en el lanzamiento oficial en el país y ahora somos súper panas, ha sido muy grato”.

Su carisma, alegría y amplio conocimiento de la animación, contagia en cualquier escenario y también expresa una gran emoción, en cuanto hacer dupla con la elegancia y formalidad que representa Luz García en esta primera temporada de The Voice Dominicana.

“Luz es como mi hermana, la conozco desde hace más de 20 años, siento tranquilidad y satisfacción compartir este proyecto con ella que para ambos es importante, la respeto mucho y estar a su lado es sinónimo que vamos a pasarla bien”.

El talento es una pieza importante, pero el carisma, la seguridad, ser orgánicos, subir al escenario a entregarlo todo, no fingir ni llenar un papel, son parte de las recomendaciones que Jhoel López les sugiere a los participantes que ya fueron seleccionados para las audiciones a ciegas.

The Voice Dominicana se estrena el 4 de julio de 2021, entre 8:00 pm y 10:00 pm por la señal de Telesistema canal 11, producción de Procapital Films Studios y Ram Group Global, patrocinada por Mamey Pharma, Coralat, Colchones Simmons, Kola Real, Frutop, Generade, Leche Milex, Rexona, Detergente Omo, TCL Mobile, Dominican Fiesta Hotel & Casino y Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa.

