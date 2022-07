Jeter señala en documental de ESPN que Rodríguez: “No es un amigo verdadero”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- ESPN se encuentra a días del lanzamiento del documental “The Captain” sobre el excapitán de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter y ha comenzado a calentar la pista mostrando un extracto de video, donde el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, señala que su excompañero, el dominicano Alex Rodríguez, “no es un amigo verdadero”.

Se sabe que los dos jugadores compartieron una amistad profunda durante varios años, pero en una entrevista para la revista Esquire de 2001, años antes de que “A-Rod” se volviera compañero de Jeter en los Yankees, la relación empezó a fragmentarse.

En ese momento, Rodríguez señaló sobre Jeter: “Es reservado (Jeter), callado. Jeter ha sido bendecido con un gran talento alrededor suyo, así que nunca ha tenido que liderar. No tiene que hacerlo, solamente tiene que salir, jugar y divertirse y batear de segundo. Quiero decir, ya sabes, batear segundo es completamente diferente a batear tercero o cuarto en una alineación, porque vas a Nueva York tratando de parar a Bernie (Williams) y a (Paul) O’Neill y a todos, pero nunca dices ‘no dejes que Jeter te venza’, esa nunca es tu preocupación”.

Luego de más de dos décadas, esas palabras parece que no han sido olvidadas por Jeter, quien, en el audiovisual, dio parte de su versión de los hechos, con respecto a esa entrevista.

“Esos comentarios me molestaron porque, como dije, soy muy, muy leal. Como amigo, soy leal. Simplemente lo vi como ‘yo no lo hubiese hecho’ (el comentario de Rodríguez) y luego estaba en los medios, el martillo constante sobre el clavo. Simplemente siguieron martillando sobre eso (los medios de comunicación). Se convirtió en ruido, lo cual me frustaba. Simplemente ruido constante”.

Rodríguez trató de disculparse, aunque luego daría declaraciones similares en otra entrevista, indicando que no había nada que Jeter hiciera mejor que él, lo cual, el excapitán vio como un comentario que tiraba por el suelo su trabajo junto a los Yankees.

“En mi mente, él obtuvo su contrato y está tratando de tirar por el piso lo que yo estaba haciendo, tal vez para justificar por qué le pagaron. Cuando hablas de estadísticas, las mías nunca se compararon con las de Alex. No soy ciego. Entiendo eso, pero ¡GANABAMOS! Puedes decir lo que quieras sobre mí como jugador. Eso está bien”, dijo Jeter.

“Pero entonces todo regresa a la confianza, a la lealtad. Así es como este tipo se siente. Él no es un amigo verdadero, así me sentí, porque yo no le haría eso a un amigo”, cerró el campocorto.

