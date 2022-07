JetBlue se disculpa ante los dominicanos pero estos mantienen protesta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-La aerolínea estadounidense JetBlue, blanco de críticas en República Dominicana por presunto mal servicio, se disculpó este jueves con esa comunidad dominicana en EE.UU. y aseguró que continúa “tomando medidas” para mejorar sus operaciones en el país caribeño.

“Lamentamos profundamente y pedimos una sincera disculpa por la inconveniencia causada por nuestra cancelación, debido al mantenimiento de la aeronave, ya que la seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad”, indicó la empresa en un comunicado.

“JetBlue se fundó bajo el principio de ser una organización enfocada al cliente y (eso) continúa siendo uno de nuestros valores principales”, indicó además en la nota de prensa, que llega luego de que fuera convocada una protesta en Nueva York contra la aerolínea.

Pese a la disculpa, la comunidad dominicana continuará adelante con la protesta convocada para llevarse a cabo frente a su consulado en Times Square.

JetBue recuerda en el comunicado que el pasado 23 de julio, su vuelo 1938, que viajaba desde República Dominicana a Puerto Rico, se retrasó dos horas debido a la demora en la llegada de la aeronave y la falta de disponibilidad de puerta en el Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo.

El vuelo salió sin incidentes y finalmente llegó a su destino.

Indicó además que al día siguiente el vuelo 537 de Puerto Rico a República Dominicana fue cancelado debido a necesidades de mantenimiento de la aeronave.

Explicó que los pasajeros fueron notificados por correo electrónico y teléfono dos horas antes de la salida del vuelo y que todos fueron reacomodados en otros vuelos en los días siguientes.

Destacó además que se les ofreció la opción de volar a Punta Cana, en República Dominicana (sujeto a disponibilidad) y se les proporcionaron vales de transporte y/u hospedaje en uno de los hoteles cerca del aeropuerto en San Juan.

Ambos vuelos tenían entre sus pasajeros al presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, Alfredo Pacheco, quien aseguró que pudo “palpar en carne propia” los presuntos abusos que comete JetBlue, que calificó de “tétricos”.

“Recibimos todos los pasajeros un trato horrible, nos trataron como vacas, chivos, con una descortesía tremenda, (los tripulantes) nunca hablaron en español y el avión estaba en muy malas condiciones”, aseguró Pacheco. quien dijo pedirá al Gobierno de su país que cancele las operaciones de esa empresa.

JetBlue aseguró en el comunicado que “entienden” las preocupaciones y los comentarios de sus clientes y destacó además que tanto esa empresa como toda la industria de turismo “han experimentado unos años inusuales”.

Elida Almonte, presidenta de la Cámara de Comercio Dominicana en Nueva York, que convocó la protesta, aseguró a Efe que el problema no es la cancelación de vuelos sino años de maltrato a sus clientes, no sólo dominicanos.

“JetBlue ha maltratado a la mayoría de sus usuarios latinoamericanos y nosotros, los dominicanos, ya no aguantamos tanto abuso”, aseguró.

Recordó que JetBlue no usó el subsidio que recibió del Gobierno durante la pandemia para bajar los precios y que además “continúa maltratando a pasajeros, no dan buen servicio y cuando cancelan no dan explicación”, sin tomar en cuenta que en los aeropuertos hay ancianos, enfermos y niños esperando para viajar.

“Necesitamos más que una excusa, sino un compromiso de garantías al usuario y que establezcan precio justo, trato respetuoso y se respete la dignidad del pasajero”, argumentó.

El congresista por Nueva York Adriano Espaillat, que nació en República Dominicana, también se unió a las críticas y en un tuit hoy indicó que “es interesante cómo JetBlue puede desprenderse de 3,8 mil millones de dólares para convertirse en la quinta aerolínea más grande de EEUU, ¡pero no puede hacer uso correcto de los 2 mil millones de dólares en ayudas del Gobierno para mejorar sus servicios y bajar los exorbitantes precios de los vuelos!”

Relacionado