Jesús Luzardo quiere seguir tendencia ganadora de los Marlins

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Miami ha sido el epicentro de los deportes en los Estados Unidos en los últimos meses.

Desde que el loanDepot park fue casa de la mayoría de los juegos del Clásico Mundial de Béisbol, los equipos locales han dado de qué hablar. El Miami Heat llegó a las finales del baloncesto de la NBA. Los Panthers alcanzaron su segunda Final de la Stanley Cup en su historia, en el hockey sobre hielo de la NHL. Y como si fuera poco, el superastro del fútbol, el argentino Lionel Messi, anunció recientemente un acuerdo con el club del Inter Miami, de la MLS.

Sin embargo, ahora es el turno de los Marlins. Al menos así lo cree el venezolano Jesús Luzardo, quien conoce muy bien la dinámica deportiva del Sur de Florida.

“Sí. Con el favor de Dios”, dijo Luzardo

El lanzador zurdo de los Marlins creció en la zona, siendo seleccionado en la tercera ronda del Draft amateur del 2016 por los Nacionales, directamente desde la escuela secundaria Stoneman Douglas, ubicada en la ciudad de Parkland, a unos 50 minutos del loanDepot park.

“Nadie lo toma como presión”, expresó Luzardo, sobre lo que han hecho los otros conjuntos profesionales de la ciudad, agregando incluso a los Dolphins del fútbol americano de la NFL, que vienen de clasificar a la postemporada por primera vez desde el 2016. “Creo que todos quieren hacer lo mejor posible. Vimos lo que hizo el Heat, los Panthers, los Dolphins también; creo que todo el mundo aquí quiere seguir ese [camino]”.

Y hasta ahora, esa predicción parece estar cumpliéndose. Los Marlins están teniendo su mejor campaña en más de una década, ubicándose con 10 juegos por encima de .500. A partir de la jornada del viernes, Miami estaba ocupaba el primero de los Comodines de la Liga Nacional.

“Gracias a Dios, me siento bien ahora. Saludable. Como equipo, creo que estamos en una posición bien afortunada”, expresó el venezolano nacido en Perú. “Creo que estamos bastante bien. La química es diferente a la de años anteriores. Esperamos seguir así”.

Con excepción de la acortada campaña del 2020, los Marlins están buscando terminar su primera temporada regular con récord por encima de .500 desde el 2009. Aspiran a su primer pase a los playoffs en una campaña completa desde el 2003, cuando alzaron el campeonato de la Serie Mundial. Miami avanzó a la postemporada en aquel 2020, cayendo en la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Bravos.

Luzardo recuerda muy bien aquellas ediciones de los Marlins. Creciendo en el Sur de Florida, el ahora abridor de Miami era un fiel seguidor del equipo que ahora representa. Es por eso que ahora, en su tercera campaña con el club, es tan importante para el zurdo de 25 años el poder estar compitiendo por puestos de postemporada con el conjunto de sus amores.

“Ahora mismo, no me ha pegado todavía”, confesó. “No me he puesto a pensar de eso. Pero al final del año seguro que me va a pegar. Desde chiquito yo era fan de los Marlins y ahora estando aquí, con todo este talento, es algo muy especial”.

Luzardo, quien llegó a ser considerado el 12mo mejor prospecto del béisbol en el 2020 por MLB Pipeline, cuando era parte de los Atléticos, llegó a los Marlins al año siguiente en la fecha límite de cambios, cumpliendo así un sueño de toda la vida.

“Jugar aquí es una bendición”, dijo. “Estar cerca de la familia, amigos. Como equipo jugamos bastante bien aquí; nos sentimos cómodos en el loanDepot. Aunque estamos jugando bien en la ruta también, pero en casa es bien diferente”.

El zurdo ha sido un pilar dentro de una rotación de los Marlins que, para sorpresa de muchos, ha lidiado con altibajos e incertidumbres. De la rotación proyectada en el Día Inaugural, Luzardo y el dominicano Sandy Alcántara – quien está en medio de la peor campaña de su carrera, un año después de ganar el Premio Cy Young – son los únicos actualmente en ella, con los también quisqueyanos Johnny Cueto y Edward Cabrera en la lista de lesionados, junto a Trevor Rogers.

Claro, la llegada del cotizado prospecto dominicano Eury Pérez al club ha sido de gran ayuda para la rotación. Sin embargo, Luzardo ha sido un constante en ella, a pesar de vivir sus propios altibajos durante las primeras 15 aperturas del año.

El venezolano suma récord de 6-5 con efectividad de 4.09 y 94 ponches en un total de 83.2 innings de labor. En varias ocasiones, Luzardo ha demostrado ese talento que lo hizo ser uno de los mejores prospectos del béisbol.

En dos de sus últimas tres aperturas, por ejemplo, Luzardo ha permitido dos carreras o menos, incluyendo una presentación ante los Reales en la que completó 7.0 entradas – igualando un tope personal en el 2023 – de apenas dos hits y una carrera permitida con ocho ponches.

Y es que Luzardo ha intentado cambiar su mentalidad en sus salidas más recientes, en un intento por alcanzar consistentemente su mejor forma sobre la loma.

“Junto al [receptor Nick] Fortes, hemos estado trabajando en mis fortalezas y no en las debilidades de los rivales. Creo que en mi salida pasada [ante Washington],\ y en contra de Kansas City, lo hicimos bastante bien”.

En su última oportunidad ante los Nacionales, Luzardo aplicó esa mentalidad. A pesar de que el monticular mencionó que los bateadores de Washington son muy buenos ante los pitcheos en recta y cambio, ésos también son los dos mejores pitcheos de él. Los utilizó y tuvo éxito, completando 6.0 entradas de dos carreras limpias.

De hecho, lanzando el cambio en el 37.1% de las veces, fue la apertura en la que Luzardo más ha apelado a ese tipo de pitcheo en la temporada, y por mucho, siendo la presentación que tuvo ante los Padres el 1ro de junio la segunda vez que más lo ha utilizado (28%).

De cualquier manera, el éxito de Luzardo en esta temporada irá a la par con lo que haga el equipo. Su presencia en la rotación será vital para las aspiraciones de Miami, su equipo de siempre, que tiene ahora la ‘responsabilidad’ de continuar el ritmo que impusieron el resto de los otros conjuntos deportivos de la ciudad.

