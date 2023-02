Jesús Gil «Masa» revela que su hijo con autismo le cambió la vida

SANTO DOMINGO, EL NUEVO DIARIO.- El Artista y Animador, Jesús Gil “Masa”, dio a conocer que su hijo menor, Justin, tiene la condición de Autismo, lo que le ha cambiado la vida, porque le ha enseñado la realidad de verdadero padre, a dar más amor, más cariño, sobrellevarlo e inculcarlo.

“Lo que Justin me ha enseñado a mi es la vida, no a ver la vida de otra manera, sino que lo que lo que debo hacer con mis otros hijos, me lo ha enseñado él, darle más amor, más cariño, sobrellevarlo e inculcarlo”, expresó Jesús Gil “Masa”.

Al ser entrevistado en el programa “Casi Personal”, manifestó lo costoso que es tratar estos casos de autismo y que sabe que es muy difícil para una familia de pocos recursos económicos abordar algo tan delicado con la rigurosidad que merece.

En tal sentido, el artista destacó que espera que, en materia de políticas públicas sobre autismo, la plana gubernamental “se case con la gloria”, le ponga “el cascabel al gato” y llevarse la victoria para todo lo que necesita esta condición.

En otro orden, reveló que con la entrada del productor René Brea a Telemicro, podría darse una conversión de una TV más moderna, con el objetivo de crear contenidos en conjunto, donde integraría al canal a personalidades como: Santiago Matías (Alofoque), Wikson Sued, Carlos Duran, entre otros.

Por otra parte, al ser cuestionado durante la entrevista, sobre si el narcotráfico está muy ligado al espectáculo, aseveró que el narcotráfico está metido hasta en nuestras casas sin saberlo y que en el espectáculo también.

“Cuando hay un golpe en el narcotráfico, los espectáculos caen, nosotros caemos, porque quien consume una parte para que te contraten es la narco sociedad, pero ¿qué ejemplo tenemos? Si aquí hay diputados, senadores, políticos a gran escala que han aceptado dinero del narcotráfico para financiar sus campañas”, aseguró “Masa”.

