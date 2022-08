Nació el 24 de diciembre de 1977 en San Cristóbal. Su nombre completo es Jesús Antonio Cordero García.

Narrador y poeta. Concluyó satisfactoriamente un diplomado en Gerencia Estratégica por la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples (COOPASPIRE) en el 2016; además ha participado en innumerables talleres tales como el de formación de Investigadores y Gestores de la Cultura Literaria con el Consejo Presidencial de Cultura, Promoción y Animación a la Lectura organizado por la entonces Secretaría de Estado de Cultura, Retos y alternativas para el fomento de la lectura, Narrativa Contemporánea, Manejo de Riesgo en las instituciones de microfinanzas, Gestión efectiva de Cobranzas, Educación Financiera, Orientación al socio, Administración Efectiva del Tiempo por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Evaluación y gestión del crédito en Microfinanzas en la Fundación BanReservas, Incidencias en las Relaciones Interpersonales por la Universidad Eugenio María de Hostos (UNIRHEMOS) y Comunicación Asertiva entre muchos más.

Jesús Cordero ha ocupado diferentes posiciones en la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples (COOPASPIRE), entre ellos colector de cobros, oficial de Negocios, gerente de la sucursal San Cristóbal, gerente de sucursal Haina, gerente de Relaciones Interinstitucionales y gerente regional Zona Sur. Ha dictado las conferencias “Escribir para Leer, una trampa entre los nuevos escritores” y “Esquema de financiamientos en la República Dominicana”.

En el haber bibliográfico de Jesús Cordero nos encontramos con los títulos

Debajo de este Sol (poemas), Héroes del Caliche (antología de micro relatos), Rito Circular (cuentos) y Versos en L (poemas). Actualmente tiene algunas producciones inéditas en vías de edición. Su obra ha sido reseñada en diferentes periódicos revistas y antologías respetables, entre las que podemos mencionar la primera antología del Sistema Nacional de Talleres Literarios; también en la serie de poemas de la Sección Coleccionable del periódico El Folio del Sur; en las antologías Contraolvido Nosotros también contamos, Made in mi barrio: Nuevos Narradores Sancristobalenses, Habitantes del Nigua o la poética del barrio, Breviario 1: antología de microrrelatos, 7 Días con el Cuento, Breviario 2: Chuang Tzu antología de microrrelatos, Breviario 5: Cuenta Bosch, Breviario 7: Manolo el pintor del barrio. Homenaje a Orlando Alcántara; Breviario 9/10: biografía de un hombre: Diógenes Valdez/Pedro Navaja; Material inflamable (30 poetas dominicanos del siglo XXI); Antología de la poesía Social (siglos XIX-XXI) y muchas otras más.

En la trayectoria de Jesús Cordero se enumeran muchos reconocimientos, siendo algunos de ellos haber sido ganador el ganador del premio Poesía Joven de la Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2010 por su poemario Debajo de este sol, el cual fue publicado por Ediciones Ferilibro el siguiente año; tercer lugar y una mención de honor en el primer certamen de Minificción Ciudad del Ozama 2010 que se realizó en el país, organizado por el Ministerio de Cultura y la Revista País Cultural y mención de honor en el Concurso Cuento Joven de la Feria Internacional del Libro 2011 por su cuento “Enter your passwords”.

La formación de Jesús Cordero como lector, escritor y gestor cultural se inicia en el Taller Literario Proyección Artística 2000 y en el Círculo Literario Yelidá; formó parte del comité fundador y organizador de la Bienal Nacional del Cuento en San Cristóbal en los años 2009 y 2011 y es activista de la Fundación Literaria Aníbal Montaño de esa misma comunidad.

El escritor y artista plástico Ramón Mesa asegura que quienes conocen la poética de Aníbal Montaño, reconocen la correlación estilística entre Jesús Cordero y el autor de “Intimo I”. Claro que esto no tiene nada de extraño en un grupo tan compacto como el que se desarrolló en San Cristóbal, bajo el nombre de Círculo Literario Yelidá, donde se han forjado los escritores Ysabel Florentino, Aníbal Montaño y el propio. Jesús Cordero. Se trataba de un espacio de convergencia de edades, de ideas, lecturas, gustos estéticos, realidades y una misma condición social: la de los muchachos anónimos del barrio provinciano, que se proponen ser alguien. Jesús Cordero es el titular de una prosa poética translúcida, hilarante y profunda, donde el Yo poético es consciente de la elección de sus fantasmas, de los monstruos que lo atormentan, y es él quien elige su destino. En sentido general, más que poesía en esencia, la de Jesús Cordero parece una burla a la presunción intelectualista.

El escritor Joel Rivera considera que Jesús Cordero aún persiste en esconderse en las metáforas, en las imágenes, en los zeugmas, en las anfibologías, en los equívocos y otras herramientas conceptistas; sin embargo, no puede seguir callando al niño que lleva en su interior o tal vez crucificado entre sus piernas, al final la voz poética estalla en su interior y le obliga a delatarse; leer sus versos es recrear la profundidad poética de Octavio Paz o de Jorge Luis Borges, de Freddy Gastón Arce o Manuel del Cabral… Jesús Cordero es un poeta mayor.

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS con un poema en prosa de Jesús Cordero:

Animal de Carga

El grito se adelanta a la estocada. Solo se cambian los cuerpos. Uno que va y el corte viene desnudando vientos y espumas invisibles. El cuchillo espera sin tiempo, busca completar su recorrido de carne, hay una hora, cien lugares y ningún espacio para el ruego, quien mata primero pierde, su destino no cuenta para el sueño, no sabe que amar es matar por la espalda, no sabe que amar derrama su propia sangre, que amar es también vaciar de ojos, las hojas que se caen.

Por Ramón Saba

Relacionado