Jesús es el camino, la verdad y la vida

En el Capítulo Uno, del Evangelio Según San Juan, la biblia dice que “antes del comienzo del mundo ya existía la Palabra”, la Palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. “Todo se hizo por aquel que es la Palabra, sin Él, nada se habría hecho. El creo la vida y la vida estaba en El, y esa vida era la luz para la gente. “La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella.

“El que es la Palabra ya estaba en el mundo. El Creo el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo acepto. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos hijos no nacieron como nace un bebe, ni por deseo o plan de sus padres, sino que nacieron de Dios.

Continua diciendo la biblia de Dios en Juan 14, “La Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de generoso amos” y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre.

Juan daba testimonio de Él y le dijo a la gente: “Este es el hombre del que yo le hablaba. Era de El que le decía: “El que va a venir después de mi es más importante que yo porque existía antes que yo”.

La Palabra de Dios identifica a la otra parte, representada por el enemigo malo, o el diablo, el cual es definido como “mentiroso y perverso, “cuando dice la mentira dice lo que le viene de adentro, porque él es el Padre de la Mentira”.

Según las escrituras llegarían tiempos en que el maligno no solo iba a estar entre nosotros como hasta ahora, sino que nos iba a estar gobernando y no nos daríamos cuenta”

Y asi es, el mundo ha tomado un derrotero incalificable y difícil de definir , las sustancias, los alucinógenos , el alcohol, las drogas, el juego; crimen organizados. No hay hoy para padre, ni padre para hijos, lo que va señalando un final triste y acelerado, a pesar de que la biblia dice que “a lo último, los justos poseerán la tierra y habitaran en ella para siempre.

El mundo se aboca a ser destruido con fuego y azufre igual sucedió en Sodoma y Gomorra, porque sus pecados eran tan graves que atrajeron la atención de Dios: Comían bebían, bailaban, fumaban, practicaban el homosexualismo, hasta que Jehova permitió su destrucción, sacando a Lot y a sus hijos, por ser parientes de Abrahan, de sus entornos.

Hoy solamente nos queda una herramienta asegurada para ganar la gloria y salvar nuestras almas, que es a través de Jesucristo, nuestro único y suficiente salvador. El vino para que no se perdiera ni uno solo y no queremos aprovechar esta oportunidad maravillosa que nos ofrece Jehova el Dios de los ejércitos.

Olvidemos los vicios sustentados en nuestro cerebro por el enemigo, que se encuentra en las drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos, juego, robo, feminicidios, crimen organizado, asesinatos, sicaritos y ambición desmedida que se encuentran dentro del negocio del enemigo de Dios y de los hombres que lamentablemente hay que decirlo, se encuentra en estos momentos gobernando la tierra.

