Jesús Cabrera dice Gobierno no tiene nada que exhibir en Puerto Plata

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Jesús Cabrera, aspirante a la alcaldía de Puerto Plata por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó que los puertoplateños no han recibido una obra de importancia por parte del gobierno que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader.

Está convencido de que la administración en curso ha descuidado prácticamente un 99% de los asuntos de vital importancia que impactan en la región. Cabrera sostiene que es imperativo que la administración actual reoriente su enfoque hacia la promoción del desarrollo regional y la consecución de los objetivos y metas que se han trazado.

Lamentó la ausencia de información sobre las próximas acciones y las prioridades que se enfocarán para beneficiar a las comunidades. En su opinión, es esencial establecer un enfoque estratégico que guíe a Puerto Plata hacia el desarrollo y la mejora sustancial de las condiciones de vida de sus residentes.

Al participar en el programa «El Nuevo Diario Santiago», que conducen los periodistas Glenn Davis Felipe y Adalgisa Castillo, cada día de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. por El Nuevo Diario Tv, llamó insípido al gobierno local, por que carece de poco contenido, no ha puesto atención a las demandas del pueblo, para que pueda lograr sus objetivos.

«En el ámbito político, me considero un competidor que busca la victoria. En las elecciones del 2019, enfrenté al alcalde en ejercicio, quien gozaba de una amplia aceptación. A pesar de ello, conseguimos una votación que estuvo muy reñida desde el punto de vista técnico», afirmó.

Hizo hincapié en el notable crecimiento de su candidatura previa. Esta fue lanzada apenas dos meses antes de las primarias y su éxito se debió a un enfoque político constante y enérgico, respaldado por una propuesta de desarrollo local sólidamente fundamentada. Esta propuesta, según él, abarcó tanto la ejecución directa como la gestión integral de un alcalde.

En cuanto a sus propuestas actuales, aseguró que son amplias y abarcan todos los sectores de Puerto Plata. Destacó que estas iniciativas inclusivas engloban desde considerar a las personas con discapacidad hasta involucrar al sector empresarial.

El político compartió que, entre todas las propuestas de desarrollo local que abrazan a Puerto Plata en su totalidad, solo una ha sido replicada técnicamente. Sin embargo, reconoció que esta réplica no alcanza el nivel necesario, aunque al menos es un primer paso que merece reconocimiento.

Reafirmó que las múltiples necesidades de Puerto Plata van más allá de la mera gestión municipal enfocada en la recogida de basura, el aseo urbano y algunas mejoras en aceras y contenes. Para él, es esencial romper con ese enfoque limitado y pensar de manera más innovadora.

Destacó su experiencia y habilidades gerenciales, derivadas de su trasfondo en el sector privado. Señaló que la planificación, la coordinación y la priorización son claves para lograr una gestión efectiva y que estas cualidades son esenciales en su visión de liderazgo.

El aspirante subrayó que hay cuatro personas compitiendo por la alcaldía en esta demarcación, incluyendo a una mujer. Para él, la mejor encuesta es la que surge del contacto directo con la gente y las reacciones de la población. Mencionó que en sus recorridos por los barrios ha recibido numerosos mensajes positivos sobre su trabajo y aunque las encuestas recientes lo sitúan en una posición favorable, la verdadera medida de su éxito está en el apoyo y receptividad del pueblo.

En cuanto a posibles alianzas futuras, mencionó que la información en su poder sugiere que estas podrían darse de manera selectiva, especialmente en municipios de importancia como Puerto Plata. Hizo referencia a la presencia de dos aspirantes de la Fuerza del Pueblo y aclaró que esto no supone un obstáculo para sus aspiraciones. En caso de enfrentarse a esta situación, indicó que la estabilidad y representación del PLD serían los factores determinantes para la elección del candidato.

Rechazó la idea de que Puerto Plata haya experimentado un crecimiento significativo durante el actual gobierno. Aunque reconoció la alta cantidad de visitas del presidente a la provincia, afirmó que, en términos de realizaciones concretas, la situación es decepcionante. Afirmó que no se puede señalar ni una sola obra que haya sido realizada en Puerto Plata durante este período gubernamental.

En relación al turismo, señaló que, si bien la provincia disfruta de un flujo constante de turismo de cruceros, este desarrollo proviene de la gestión presidencial anterior. Indicó que los cruceros y puertos también se originaron en ese período y aunque la inversión privada ha sido clave, consideró que el turismo no está en un declive, pero tampoco está experimentando un crecimiento sustancial y constante.

El candidato subraya la necesidad de traducir las numerosas visitas presidenciales en acciones concretas para Puerto Plata, en lugar de limitarse a visitas y a los vínculos familiares del jefe de Estado en la zona.

En caso de ganar la alcaldía, su enfoque se centrará en implementar un plan de desarrollo local denominado «Desarrollo Plata», que abarca ejes temáticos como movilidad vial, animación urbana, administración local y transparencia, cultura, deporte, niñez, juventud y espacio urbano, todos orientados a transformar a Puerto Plata en un modelo de ciudad orientada al desarrollo.

Llamado a la juventud a abrazar una nueva política y a generar oportunidades para una generación consciente de las necesidades actuales.

El candidato aspira a una alcaldía 3.0 en la que la dimensión digital sea esencial. Cree firmemente que la tecnología es crucial para conectarse efectivamente con los ciudadanos y gobernar de manera eficiente en la era actual.

Destacó un problema crítico en Puerto Plata: el proyecto de relleno sanitario. “Actualmente, la ciudad enfrenta el desafío de un vertedero a cielo abierto que afecta la imagen y el medio ambiente de la región”. Según él, es imperativo abordar este problema mediante la implementación de un proyecto de relleno sanitario.

Denunció que muchas playas de Puerto Plata presentan un alto nivel de contaminación debido a la mala gestión de los desechos sólidos. Señala que existen fondos en reserva, específicamente 195 millones de pesos, destinados a abordar esta situación, pero que no han sido utilizados por la administración actual.

Enfatizó que su enfoque va más allá de la recolección de basura. Plantea un proyecto de relleno sanitario integral que no solo aborde el problema de los desechos, sino que también reduzca el impacto ambiental. Además, busca educar y motivar a los ciudadanos sobre la correcta disposición de los desechos sólidos, incluyendo la implementación de programas educativos en las escuelas.

Propone un programa de incentivos para el manejo adecuado de la basura, incluyendo descuentos en las tarifas de recolección o premios aleatorios en hoteles de la ciudad. Todo esto se complementará con una reorganización de la alcaldía y mejoras en infraestructura.

