Jesús Adrián Romero se retira de los escenarios por su salud mental

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante y compositor cristiano Jesús Adrián Romero dio a conocer a través de sus redes sociales que se retira de los escenarios por un tema de salud mental que viene atravesando desde hace mucho tiempo.

La noticia de inmediato se viralizó y es que el mexicano goza del cariño de miles de seguidores cristianos alrededor del mundo y que se han tomado la primicia con dolor, pero le han demostrado apoyo.

»En el tema de la salud emocional, el último año ha sido difícil y debo reconocer que no estoy del todo bien. Un cúmulo de situaciones me han llevado a un periodo de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. Para ser congruente he decidido que por lo que resta del año no estaré teniendo conciertos ni participando en eventos públicos de ninguna índole», es parte de lo que escribió el intérprete de »Tú estás aquí».

El post ya cuenta con más de 19 mil me gustas y unos mil 300 comentarios, algunos de ellos de colegas cantantes cristianos y personalidades del entretenimiento.

