Jessica Pereira asegura “abrir las piernas” no garantiza “premio” ni permanencia los medios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La integrante del espacio “Alofoke Radio Show”, Jessica Pereira sostuvo que “abrir las piernas” no les garantiza a ninguna mujer permanencia en los medios de comunicación más bien afirmó que el “camino largo” es el único seguro que tienen las féminas para tener una trayectoria en los mismos.

“Lo que tienes que hacer es ser autentica, y ser tú. y siempre darte tu puesto. Aunque se crea que tú haces lo mal hecho y abres las piernas vas a tener un premio, pues no”, sostuvo Pereira.

“El camino largo es el que hace que tú trayectoria sea lo que valga”, acotó en el espacio “Pégate y Gana con el Pachá” la beldad venezolana ante la pregunta de cómo se maneja en los medios de comunicación sin ser “vulgar”.

La nacionalizada dominicana, con más de 15 años en el país, afirmó, en otro tema, que su experiencia en la Mega de New York, en el espacio “El Vacilón de la Mañana”, fue una “universidad”.

“Creo que tengo la bendición de haber podido aprender lo que soy como comunicadora hoy en día, y el desenvolvimiento que he logrado en estos años es gracias a la Mega… fuera una persona poco empática si no le agradezco mi crecimiento a ellos”, indicó la comunicadora.

Sobre Santiago Matías, con quien comparte día a día en el popular espacio “Alofoke Radio Show”, sostuvo que es uno de sus grandes amigos, no sólo porque esta a su lado cuatro o cinco horas diarias o más, si no porque “fue la única persona que en el momento en que todo el mundo pensó que estaba derrotada me dio esa gran oportunidad y hoy en día estoy en República Dominicana creciendo gracias a Alofoke Radio Show”.

Agregó que Santiago es de los pocos productores del país que “cree en el talento” sin que la gente lo “apruebe”. “Es él que lo decide, así que gracias Santiago por todo”.

La presentadora y modelo fue reconocida como “Joven de Oro” en el espacio sabatino que conduce el animador Frederick Martínez “el Pachá”, al momento de recoger su efigie la venezolana sostuvo que para ella es un “honor” ser merecedora de dicho reconocimiento especial.

“Hay que motivar a los jóvenes a que sigan haciéndolo las cosas bien porque no es hacerlo, es hacerlo bien. Y yo Pachá te doy gracias, te quiero y sabes que eres un ser humano extraordinario y ojala tener en RD por mucho tiempo. No quiero que te vayas, soy egoísta”, agregó Pereira.

“Pégate y Gana con el Pachá”, en su nueva temporada y rumbo a sus nueve años, se transmite todos los sábados por Teleradio América (canales 12 y 45) para el territorio dominicano; mientras que para los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y Europea llega por Televisión Dominicana en horario de 12 a 4 de la tarde. También se difunde por las plataformas digitales: Cachicha TV y YouTube.