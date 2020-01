Jessica Medina retorna a la música con nuevo álbum

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- Luego de una pausa para dedicarse a tiempo completo a ser madre Jessica Medina retorna a la música con su nuevo álbum titulado “Black.”

“Dentro del proceso de maternidad existen altas y bajas, es una época muy linda pero también hay momentos difíciles”, expresa la artista. Quien tomó todo ese proceso y experiencia para convertirlo en música y escribió sobre tema, además de todas las injusticias y discriminación que se viven actualmente.

Su amor por la música

“Desde que era pequeña escuchaba mucho merengue, salsa, baladas y son en casa y eso me motivó para llegar a la universidad e inscribirme en un programa de Jazz, del cual me enamoré, por cuatro años y de ahí salí enfocada en dedicarme a la música”, detalla Medina.

Nuevo disco

El álbum lleva por nombre “black” “porque fue para mí un periodo de transformación. Estuve lejos de la música, en lo oscuro, y ahora estoy saliendo de nuevo a la luz”, define la artista.

Este nuevo material discográfico es una fusión de ritmos, ya que, en su última visita al país, sintió una fuerte conexión y pensó que de alguna manera podía incluir sus raíces dentro de su música, y tan pronto regreso a su país de residencia empezó a trabajar en lo que hoy es “black”.

“Estoy abierta a las mezclas, incluso me gustaría tener algunas colaboraciones, como Milly Quezada, Vicente García o Pavel Núñez,”, confiesa la Jessica.

Todas las canciones incluidas en este álbum, algunas originales otras covers, hablan de una manera u otra de lo que está pasando en el mundo y la artista utiliza la música como plataforma para poder expresarle a otras personas lo que ha vivido o ha visto a través de los años.

Un mensaje a través de su música

La artista que ofreció recientemente con rotundo éxito un concierto en Casa de Teatro, donde presentó toda su música contando con algunos artistas locales invitados en escena, tiene como meta llevar un mensaje a través de su música y es transmitirles a las madres y mujeres jóvenes que la escuchan, que pueden luchar por sus sueños y que nunca es tarde para alcanzar lo que se anhela.

“Sé que el empoderamiento femenino está muy de moda, pero esto no lo hago por moda, lo hago porque he vivido y he visto situaciones donde las oportunidades, no son imposibles, pero sí difíciles por ser mujer”, opina.

