Jerónimo Gil disparó contra empleados de discoteca en Caracas tras maltratar a una mujer

EL NUEVO DIARIO, CARACAS. – El actor venezolano, Jerónimo Gil, conocido por su participación en varias telenovelas, fue protagonista de un acto de violencia en la ciudad de Caracas tras ser echado de un local en aparente estado de ebriedad y por haberle faltado el respeto a una mujer, según denunció el personal del club nocturno.

En imágenes que fueron difundidas en redes sociales se logra ver al actor venezolano, discutiendo e insultando a uno de los miembros del personal de seguridad del local, mientras asegura que gastó “cinco mil dólares” en las instalaciones, por lo que exigía que le permitieran nuevamente el acceso. Sin embargo se pudo conocer que la cuenta del artista no superó los 300 dólares.

En vista de que no se le permitió ingresar nuevamente, Gil se terminó retirando del local y se puede ver en el video cómo se va manejando su camioneta, no sin antes sacar un arma de fuego por la ventana del vehículo y detonar varios disparos en contra del personal de la discoteca, causando un caos entre las personas que se encontraban en los alrededores del local quienes que tuvieron que resguardarse para no ser alcanzados por alguna de las balas.

Hasta el momento se desconoce si hubo algún herido por el hecho. El Fiscal del régimen chavista, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta en Twitter que “se designó a la Fiscalia 38 Nacional para investigar y sancionar los hechos q involucran a Jerónimo Gil”.

Saab anunció que el Tribunal 39 de control del Área Metropolitana de Caracas dictó orden de aprehensión contra el artista, al que se le acusará de descarga de arma de fuego en lugares públicos y porte Ilícito de arma de fuego.

Por otra parte, el personal de la discoteca ECO, ubicada en la zona de El Rosal, al este de la capital venezolana y donde se registraron los hechos. Emitieron un comunicado en redes sociales en el que destacaron que “después de una falta de respeto hacia una mujer y una agresión física a un integrante de nuestro equipo, nos vimos en la obligación de pedirle al individuo involucrado retirarse del establecimiento”.

Asimismo, ECO aseguró que brinda “un espacio para disfrutar, pasarla bien, siempre respetando y cumpliendo las normas, creando un espacio seguro para todos”.

El suceso habría ocurrido en la mañana del primero de enero tras la celebración del Año Nuevo.

Esta no es la primera vez que el actor se ve involucrado en un escándolo público. En 2012 fue denunciado por la actriz Flavia Gleske, quien para entonces era su esposa y es la madre de sus dos hijos. En esa oportunidad la también modelo venezolana lo señaló por señaló de violencia doméstica y por haberle destrozado su vehículo y su apartamento.

Ese mismo año fue investigado por supuesto lavado de dinero, situación que se repitió en 2018 cuando fue denunciado por una estafa, según publicó el mendio venezolano Efecto Cocuyo.

Dos años después, fue nuevamente denunciado por violencia de género, en esa oportunidad en contra de otras de sus conocidas parejas, la modelo Flory Diez.

Posteriormente, en 2016, fue detenido destrozar de unas barreras del estacionamiento del conocido centro comercial CCCT ubicado en Chacao, en estado de ebriedad.

