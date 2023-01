Jerlin Retro estrena nueva canción “Solo llámame”

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Carisma y versatilidad caracterizan al joven exponente urbano Jerlin Retro, quien estrena con gran impacto su nuevo tema “Solo llámame”.

Líder en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, donde cuenta con miles de seguidores, Jerlin se destaca por su calidad interpretativa y su particular forma de componer.

“Solo llámame” es el retrato de situaciones que acontecen cotidianamente en la sociedad dominicana y latina, disponible en todas las plataformas digitales y con un bien logrado video en YouTube.

“Me siento feliz con el apoyo que he recibido del público, no solo en las redes sino en mi carrera artística, donde me he empeñado en hacer música con letras limpias y de calidad para todos los jóvenes”, explicó Jerlin Álvarez Piña, nombre de pila del artista.

Oriundo de Santiago de los Caballeros, del populoso sector de Cienfuegos, inició en la música desde muy temprano edad junto a la cultura de los tenis Jordan, siendo un ejemplo de superación y motivación para su comunidad.

En varias ocasiones se ha hecho viral con sus audiovisuales en redes sociales, donde trata diversos temas que competen a los jóvenes y la sociedad en sentido general.

Actualmente está trabajando de la mano del productor ejecutivo Romar Castillo, CEO de C

