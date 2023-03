Jeremy Peña pega dos jonrones en su regreso con los Astros

EL NUEVO DIARIO, WEST PALM BEACH, Fla. – Si no te das cuenta, Jeremy Peña ha estado jugando un poco.

El campocorto de los Astros lo dejó muy claro el viernes, cuando conectó dos jonrones en la derrota de Houston 11-7 ante los Nacionales en The Ballpark of the Palm Beaches en su primer juego de regreso del Clásico Mundial de Béisbol .

Recién salido de un torneo en el que fue titular en dos juegos para República Dominicana, el MVP reinante de la Serie Mundial fue uno de los seis miembros del equipo que regresaron al campamento de los Astros esta semana luego de la derrota de DR ante Puerto Rico en el juego de grupo . Peña regresó concentrado, conectando un jonrón de dos carreras y un jonrón solitario en turnos al bate consecutivos contra MacKenzie Gore como parte de un día de tres hits.

“Fue un gran momento”, dijo Peña sobre el Clásico. “Me divertí mucho viendo a los países hacerlo. Nunca había visto un ambiente así, con todos los tambores y las banderas, el ondear de las banderas. Fue una experiencia bastante genial”.

Aunque Peña está decepcionado por la salida anticipada del torneo del muy promocionado club dominicano, los Astros se sienten aliviados de tenerlo a él y a otros contribuyentes clave de vuelta en el campamento, particularmente después de que el cerrador de los Mets, Edwin Díaz, sufriera una lesión en la rodilla derecha que podría poner fin a la temporada mientras celebraba el avance de Puerto Rico . Lo que le sucedió a Díaz es una preocupación para todos los equipos que envían jugadores al Clásico, y los Astros, que tenían 14 jugadores participantes, solicitaron que el preciado abridor Framber Valdez no participara, en parte debido al riesgo de lesiones.

Pero para Peña y muchos otros, la oportunidad de representar a su país en el escenario internacional superó cualquier riesgo de lesión inherente, lo que hizo que la elección de jugar fuera fácil. Es una perspectiva que el mánager de los Astros, Dusty Baker, respeta y comprende, incluso si con respecto a Peña, el enfoque ahora cambia a estar listo para el Día Inaugural.

“Díaz no se lastimó compitiendo. ¿Cómo frenas la exuberancia? dijo Baker. “Cada vez que juegas, siempre existe la posibilidad de que alguien salga lastimado. La intensidad [en el Clásico] es alta para esta época del año. Estás aumentando tus probabilidades. … ¿Cómo pones un gobernador en la exuberancia y la felicidad? No creo que esa sea la decisión de nadie. Creo que tenemos que asegurarnos de que los jugadores sean más conscientes de que alguien puede salir lastimado. Pero como atleta, rara vez piensas en lastimarte. La mayoría de nosotros pensamos que somos lo siguiente a Superman”.

