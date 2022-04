Jeremy Peña demuestra estar listo para su debut en Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WEST PALM BEACH, Florida – El dominicano Jeremy Peña, mejor prospecto de los Astros, terminará el Spring Training sintiéndose muy bien con su swing luego de conectar un par de jonrones – sus dos primeros en la Liga de la Toronja – durante la derrota 9-6 ante los Nacionales el domingo en The Ballpark of the Palm Beaches.

Peña, quien está tomando el lugar como campocorto regular del equipo tras la partida del puertorriqueño Carlos Correa, bateó un cañonazo solitario con dos outs por todo el jardín central en el tercer inning antes de batear un vuelacerca de tres rayas por el left field en el cuarto episodio. Ambos batazos fueron Josiah Gray, el segundo abridor de los Nacionales.

“Siempre es algo grande”, dijo Peña. “Uno siempre quiere terminar los entrenamientos sintiéndose bien, especialmente en el plato, y me swing se siente muy bien”.

El primer jonrón de Peña fue contra una recta y el segundo contra una slider. Bateó un elevado al central en su tercer turno, terminando el día de 3-2 con cuatro empujadas. Gray fue compañero de equipo de Peña en la Cape Cod League en 2017 con los Chatham Anglers.

“Todavía somos amigos”, dijo Peña. “Nos gusta competir una contar otro. Eso fue lo que hicimos hoy”.

Peña, el prospecto Nro. 1 de los Astros según MLB Pipeline, es el mejor jugador defensivo en el sistema de fincas del club y el terminó el 2021 a toda máquina con el madero en Triple-A. Se lesionó la muñeca izquierda tirándose a buscar un rodado en el Spring Training el año pasado y tuvo una cirugía que le costó gran parte de la temporada, pero regresó a tiempo para imponer un tope personal con 10 jonrones, al tiempo que bateaba .297 en 37 juegos de ligas menores. Tras la campaña fue añadido al roster de 40 de Houston.

Tiene pautado hacer su debut en las Grandes Ligas el jueves contra los Angelinos en Anaheim. Dijo que sus padres van a estar presentes. Su papá, Gerónimo Peña, jugó siete años en las Mayores, incluyendo seis con los Cardenales (1990-1995).

