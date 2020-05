Jeremy Lin cuenta que Kobe le tachó de “vago”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Jeremy Lin, actualmente en las filas de los Beijing Ducks de la Liga China, ha participado en un episodio de Inside The Green Room donde ha relatado una divertida anécdota cuando jugaba en Los Ángeles Lakers.

El conjunto de oro y púrpura marchaba en la campaña 2014-15 con un récord de 13-40 a tan solo 24 horas de la fecha límite de traspasos, y en un entrenamiento donde participaban el citado Lin junto a Carlos Boozer y otros compañeros, apareció Kobe Bryant vestido de calle, ya que en ese momento se encontraba lesionado de su hombro, para mandarles un mensaje claro y conciso a todos ellos.

“Solo vengo para deciros adiós a algunos de vosotros, vagos, ya que mañana seguramente seáis traspasados”, relató Lin según las propias palabras de Kobe Bryant.

Los allí presentes, atónitos ante tal mensaje, no supieron si tomarse en serio o no las palabras de ‘La Mamba Negra’. “Recuerdo que uno de mis compañeros de equipo me dijo: ‘he perdido toda la motivación para entrenar hoy’. Fue muy divertido porque no sabríamos decirte si hablaba en serio o estaba completamente de broma”, explicó.

“Si tuviera que adivinarlo, yo diría que lo dijo totalmente en serio. Pero tampoco creo que fuera para tanto, ya que después estuvieron charlando con él. Y en esa conversación no estaba siendo tan hostil”, reconoció.

Jeremy Lin promedió en aquel curso baloncestístico 11,2 puntos, 2,6 rebotes y 4,6 asistencias en 25,8 minutos de juego.

