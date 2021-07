Jennifer López revela que durante su estadía en RD se “sintió bien estando sola”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La actriz y cantante de ascendencia puertorriqueña, Jennifer López, reveló que durante su estadía en República Dominicana, mientras filmaba la comedia de acción “Shotgun Wedding”, se dio cuenta de que no todo marchaba bien con su exprometido, “las cosas empezaron a encajar” y vio todo desde otra perspectiva.

Así lo confesó “La diva del Bronx” durante una entrevista que concedió al host Ebro Darden de Apple Music, a propósito del lanzamiento de su más reciente sencillo musical, “Cambia el paso”, una colaboración junto a Rauw Alejandro que habla precisamente de “cambiar de dirección cuando algo no funciona bien”.

“Ahí llegué a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien estando sola. Una vez que llegas al punto en el que dices, ‘Esto no está bien para mí, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. En realidad, esto no se trata de nadie más que de mí. Una vez que haces eso, las cosas empiezan a encajar”, confesó JLo aunque sin mencionar en ningún ex.

Jennifer López y Alex Rodríguez, cancelaron su compromiso y confirmaron su separación en abril después de cuatro años juntos. Más tarde, la actriz de Selena se reconectó con su otro ex prometido, Ben Affleck, y la pareja ha sido inseparable desde entonces.

JLo y Ben, que se comprometieron originalmente de 2002 a 2004, ahora se han reunido con las familias del otro y, según los informes, planean mudarse juntos .

