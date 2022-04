Jennifer López reacciona emocionada tras Ben Affleck pedirle matrimonio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Luego de ser captada luciendo un llamativo anillo de compromiso que intentó ocultar a la prensa, Jennifer López no tuvo más remedio que ofrecer una explicación. ¿Se habría comprometido con Ben Affleck en secreto?

¡Sí! La Diva del Bronx confirmó la noticia a través de un comunicado, junto al que compartió una imagen en la que se la ve admirando emocionada y entre lágrimas un anillo con un gigante diamante verde.

Definitivamente un color inusual para un anillo de compromiso, pero uno muy especial para la cantante.

“Siempre he dicho que el color verde es mi color de la suerte”, ha declarado anteriormente, según People. “Me he dado cuenta de que hay muchos momentos en mi vida donde pasan cosas maravillosas cuando llevo verde”.

Su inminente boda con el actor casi 20 años después de haberla cancelado en el 2004 es, sin duda, una de esas maravillosas cosas. Tan maravillosa como, según los expertos es especial y rara la joya que luce en su dedo.

“La rareza de un diamante verde natural no es exagerada”, explicó a People el experto Grant Mobley, del Concejo de Diamantes Naturales. “Generalmente, el verde es el segundo color natural de diamante más escaso, siendo un rojo elegante el más raro de todos. Solamente un pequeño puñado de diamantes verdes llegan al mercado cada año y casi nunca del color tan brillante y del tamaño de este diamante”.

De acuerdo al director de WP Diamonds, una empresa de joyas preciosas con sede en Nueva York, los diamantes verdes son extremadamente escasos y el de la cantante puede estar entre los más exclusivos del mercado.

“En efecto, los diamantes verdes son extremadamente raros. No tan raros como los diamantes rosas, pero, la intensidad y lo brillante de los verdes que se han encontrado hasta ahora, han sido más pequeños de los rosas que hemos visto”, comentó Andrew Brown. “El color exacto en la escala de colores aún no ha sido revelado, pero es claro en las fotos que es [un diamante] excepcional y entre los más raros [que existen]”.

De acuerdo a Mobley, los diamantes verdes obtienen su color tras la exposición a la radiación natural dentro de la tierra luego de haberse formado. Usualmente, la radiación no penetra a todo el diamante, sino a una delgada capa de la superficie del diamante en bruto, por lo que cortar un diamante verde es extremadamente difícil.

“Este hecho hace que los diamantes verdes estén dentro de los más difíciles de moldear y un diamante como este [de Jennifer] pudo haberse tomado más de un año en planearse y cortarse para asegurarse que reflejara el mejor corte y color posible”, expresó.

Debido a la rareza de la pieza, Mobley aseguró que el valor del diamante verde incrementará significativamente a través de los años, lo que lo hace una inversión sólida.

Los tortolitos están más que emocionados por convertirse en marido y mujer, pero el compromiso no significa que correrán hacia el altar. De acuerdo a una fuente, la cantante está tan enamorada de su anillo que no puede dejar de verlo, pero las pláticas sobre cómo y cuándo será la boda aún no han empezado.

“Es muy bonito ver lo emocionada que está”, reveló la fuente a People. “Ben la hace increíblemente feliz”.

