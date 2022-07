Jenn Quezada y La Patrona satisfechas con el apresamiento de Mami Jordan

Comparte esta noticia

Por: Yerlendy Abad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Luego de que en el día de ayer circularan imágenes del personaje de redes sociales, Mami Jordan, en un destacamento de la policía, donde se le veía rodeada por varios uniformados de esa institución, la instagramer La Patrona agradeció este jueves a El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), a los estamentos legales correspondientes y a su abogado, Andrés Toribio, por ayudar a que se lograra el apresamiento a raíz de la querella que interpusiera hace un mes por amenazas hacía ella y a su hijo menor de edad, quien fue afectado emocionalmente por dicha situación.

“Gracias a CONANI, gracias a la Fiscalía de Santiago y Santo Domingo, gracias a la Policía Nacional, a mi abogado @andrestoribio gracias por dejarme saber que la justicia y el respeto a la niñez dominicana sí existen. Solo las verdaderas madres sabemos lo que duele un hijo!”, escribió La Patrona en su Instagram.

La presentadora de televisión Jenn Quezada, quien acompañó a su hermana en el proceso, también se expreso satisfecha a a través del programa “Sin Filtro Radio Show”, entorno al trabajo realizado por las autoridades ante la denuncia.

“Yo no quisiera decir nada que entorpezca el caso, lo que si te puedo decir es que no con todo se relaja, tú no puedes llamar a una persona ‘enferma’, tú no puedes llamar a una persona que ‘toma’ ‘estupefacientes’, tú no puedes decirle a un niño que ‘tiene’ ‘sindrome de Down’ de manera burlesca, tú no puedes decirle a una persona que tú le vas a quemar el vehículo con ella adentro, o sea, fueron muchas cosas que esa persona dijo de su boca y es bueno que la justicia tome cartas en el asunto para que se den cuenta que no todo se puede decir”, afirmó.

Cabe señalar que el representante legal de las hermanas Quezada habría asegurado públicamente que hará lo posible para que a Mami Jordan se le conozca medida de coerción y pueda permanecer por un período de hasta dos años de cárcel, por imputar que el hijo adolescente de La Patrona padecía de una condición especial.

“La Patrona inició un proceso en Santiago con relación a su hijo menor de edad porque ciertamente el niño fue afectado porque al presentarse a la escuela entonces ese contenido llegó a sus amiguitos y los amiguitos comenzaron a establecerle y a decirle cosas”, dijo Toribio en una entrevista en el canal de YouTube de Vladimir Jáquez.

“En el caso del niño también le imputó que padece una condición diferenciada, que es lo que le llaman niño especial (cosa que no es cierto) entonces eso produjo en el niño, que debe ser protegido, una reacción porque todo el mundo se lo dijo en el colegio”, puntualizó.

