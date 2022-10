Jenn Quezada tras la perdida de su embarazo: “Mi esposo y yo estábamos felices con su llegada”

Comparte esta noticia

Alexander Spencer

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora e instagramer Jenn Quezada, expresó la mañana de este martes a través de sus redes sociales la perdida de su bebé.

Tras el esposo de la comunicadora Chris Money publicar un video en sus historias de Instagram, donde se venía a Jenn Quezada postrada en una cama en un hospital de la ciudad de New York, la comunicadora se refirió a sus seguidores a través de sus redes sociales, publicando un video de su madre de cuando le daba la noticia de que estaba embarazada.

“PERDÍ MI BEBÉ, este fue el primer video que hice cuando supe la noticia de que estábamos esperando un bebé. Así reaccionó mi familia cuando mi esposo y yo le dimos la noticia. Todos estábamos muy felices y contentos, pues hace tiempo que estábamos buscando tener un baby”, escribió.

La exconductora de Pegate y Gana con El Pachá explicó, que desde hace unos meses anhelaba tener un hijo con Money y se encontraban iluminados con el posible nacimiento del primogénito, la comunicadora cuenta con dos primogénitos de una pasada relación y la criatura esperada, iba a ser el primero en su matrimonio con Chris Money.

“Venían más complicaciones, y me sentía cada vez peor… y como resultado de eso perdí mi bebé. Decido hacerlo público para que no haya ningún tipo de especulaciones al respecto. Mi bebé era un bebé deseado, buscado. Y tanto yo como mi esposo, estábamos felices con la llegada de nuestro bebé, él no encontraba donde ponerme, él mismo me cocinaba todos mis antojos. Lamentablemente Dios lo quiso así y aceptó su voluntad, aunque con mucho dolor porque Dios sabe y mi familia, amistades más cercanas, lo que yo añoraba tener mi bebé. ”, comentó en el pie de su publicación.

“Decido hacerlo público para que no haya ningún tipo de especulaciones al respecto, mi bebé era un bebé deseado buscado y tanto yo como mi esposo estábamos felices con la llegada de nuestro bebé“ expresó al culminar su publicación.

Relacionado