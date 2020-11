Jeimer Candelario se prepara con todo para la temporada el 2021 de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El dominicano Jeimer Candelario estaba celebrando el haberse convertido en papá la semana pasada cuando conoció otro motivo de celebración: Había sido seleccionado como el Tigre del Año por el grupo de Detroit de los Cronistas de Béisbol de Norteamérica.

“Fue increíble recibir esas dos bendiciones”, dijo Candelario, cuya esposa Andreina dio a luz a su primer hijo, una niña llamada Alaya, el jueves pasado en la República Dominicana.

La bendición del béisbol fue un gran reconocimiento para una temporada de despegue. Luego de tener promedio de apenas .224 en el 2018 y .203 en el 2019, Candelario comenzó el 2020 esperando mantenerse en el roster de los Tigres. Terminó el año bateando .297 con siete jonrones, 29 impulsadas y el mejor OPS de su carrera, .872, además de un OPS+ de 135. Su 1.6 Victoria por Encima del Reemplazo (WAR, por sus siglas en inglés), según Baseball-Reference, fue fácilmente la mayor cifra del equipo.

Ahora, Candelario ya se prepara para la próxima temporada. Luego de estar con su esposa para el nacimiento de su hija, actualmente está en Miami trabajando junto a su instructor de bateo en formas en las que puede mejorar, como mantener la cabeza estable mientras hace swing para poder ver mejor los pitcheos. Tiene pensado jugar en la liga invernal de República Dominicana a partir del próximo mes. Ha intercambiado mensajes de texto con su nuevo manager, A.J. Hinch, quien ha estado estudiando los videos para descifrar lo que hizo bien el quisqueyano la temporada pasada.

“El ascenso de Candelario, quiero saber qué pasó para que pueda seguir construyendo sobre eso”, dijo Hinch en una videoconferencia la semana pasada.

Pero Candelario sabe lo que pasó.

“Yo diría que mi rutina; cambiar mi mentalidad y mejorar cada día”, dijo Candelario el miércoles en una videoconferencia de prensa. “Trabajé duro en mi rutina. Entrené con mi instructor de bateo aquí en Miami. Entrenamos todos los días e hicimos varios ejercicios para utilizar mi cuerpo completo y saber cómo ejecutar un plan, con un reporte de scouts de los lanzadores”.

Lo que Candelario no sabe aún es si la transición que hizo este verano de la antesala a la primera base se mantendrá el próximo año. Aunque Hinch y Candelario han hablado, no han tocado detalles sobre la próxima campaña. No se le ha dicho a Candelario la posición que defenderá en Detroit en el 2021.

“Probablemente me digan en un par de días, porque estaré jugando en la República Dominicana en diciembre”, dijo Candelario. “Estoy trabajando en mi cuerpo, en el bateo y haciendo muchos ejercicios. No he escuchado nada acerca [de mi posición], pero ellos tienen un plan”.

Eso tal vez no sea aclarado pronto. Aunque los Tigres esperan probar el mercado de agentes libres en busca de ayuda en las esquinas del cuadro, se espera que el mercado sea lento. Detroit esperó hasta mediados de diciembre pasado para firmar al inicialista C.J. Cron, cuya temporada llegó a su fin en agosto por una lesión en una rodilla, lo cual obligó la transición del dominicano a la primera base.

Dado lo bien que lo hizo Candelario en la inicial, los Tigres probablemente prefieran que practique la tercera base en el invierno.

Es más probable que Detroit consiga a un primera base productivo en el mercado de agencia libre en vez de un antesalista, dada la oferta y la demanda. Candelario defendió principalmente la tercera base en invierno pasado con los Toros del Este.

Este año, su pasó por la República Dominicana podría ser una buena prueba. Se espera que el nivel sea de los más altos en años, con veteranos buscando mantener la forma tras una abreviada campaña de 60 juegos en las Mayores y con los prospectos buscando tiempo de juego tras la cancelación de la campaña de las menores.

Una parte de la rutina de Candelario que por seguro cambiará es el compañero de los entrenamientos. Candelario pasó la primavera trabajando junto a su compatriota Robinson Canó. El miércoles, Major League Baseball anunció una suspensión de 162 encuentros para Canó, luego del veterano dar positivo por Stanozolol, una sustancia que mejora el rendimiento.

Candelario dijo que no sabía sobre el consumo de sustancias de Canó. Tiene previsto hablar con él en los próximos días.

“Vi las noticias”, dijo Candelario. “Es un ser humano y es mi amigo”.