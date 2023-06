Jeffrey Infante: “Yo tengo el perfil que quieren los santiagueros como alcalde”

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Jeffrey Infante, aspirante a alcalde por el municipio de Santiago, expresó que él tiene el perfil que quieren los santiagueros y las santiagueras. Indicó que se ha enfocado en la gente y en hacer propuestas innovadoras y de renovación.

“Me he abrazado a la base, a esa base que quiere una renovación en el PLD, y yo soy la cara de esa renovación. El que quiera ser el próximo alcalde de Santiago debe tener decisión firmeza y estar preparado”, expuso.

Jeffrey dijo que: “El nuevo alcalde debe tener un norte claro hacia dónde va y cuál es su propuesta para Santiago, porque el santiaguero, el ciudadano de Santiago es muy inteligente”.

De igual forma Jeffrey Infante afirmó que: “El santiaguero no vota por políticos porque sí, ven perfiles, y hoy la sociedad exige perfiles que usted no estaba viendo anteriormente”.

Jeffrey señaló que si es por el tipo de perfil que hoy exige Santiago, él se adapta perfectamente al alcalde que necesita el Santiago de estos tiempos: “Me he preparado para esto, he sido exitoso como ingeniero civil en el sector privado, con maestría en administración de empresas, fui exitoso también cuando estuve como Director Regional de Obras Públicas, por siete años trabajé con todas las comunidades del municipio de Santiago, y ahí están mis obras».

“Me he formado para ser alcalde de Santiago, la alcaldía de Santiago no está para inventos, no está para improvisaciones, no está para politiquería. A la Alcaldía de Santiago tiene que llegar una persona con visión, con propuestas claras de lo que va a ser para la ciudad, porque no solamente será continuar lo que ha hecho excelentemente bien Abel Martínez, hay que decirle a los santiagueros cómo vamos a seguir desarrollando la ciudad, y nosotros desde el 19 de octubre de 2022 que salí al ruedo y dije: Santiago, quiero ser tu alcalde, hemos lanzado varias propuestas”, aseveró el también miembro del Comité Central del PLD.

Jeffrey Infante afirmó que es el candidato de las propuestas, el único que ha presentado un plan integral para la ciudad basado en seis (6) pilares; Santiago Inteligente, Santiago Fluido, Santiago Verde, Santiago Turístico, Santiago Seguro y Santiago Inclusivo.

“Ya Santiago no está pensando en apellidos, en imposiciones, esa es la política del pasado, esa es la vieja política. Nosotros tenemos que ver y pensar que Santiago lo construimos juntos, entre todos, tenemos muchísimas personas que aportan a la ciudad y juntos seguiremos trabajando para que Santiago siga en la ruta del desarrollo”, puntualizó.

