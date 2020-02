Jeff Van Gundy y Thibodeau, considerados para el banquillo de los Knicks

Comparte esta noticia

La llegada de Leon Rose como nuevo presidente de operaciones de baloncesto augura bastantes cambios de cara a la próxima temporada

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- En New York han vuelto a pulsar reset aunque estemos a mitad de temporada. El proyecto, que venía herido tras una agencia libre en la que no lograron sus principales objetivos (Kyrie Irving y Kevin Durant), se cayó del todo –si no lo estaba ya– cuando David Fizdale fue despedido en diciembre para dejar como entrenador jefe interino a Mike Miller.

Para ser lo que podemos definir como un parche, Miller lo está haciendo realmente bien. Ha dotado al equipo de una fortaleza defensiva de la que antes adolecía por completo y ha firmado un balance de 13-19, incluyendo una racha de tres triunfos y otra de cuatro que se vio truncada en la prórroga ante Atlanta. ¿Son números suficientes para que desde el curso 2020-21 dirija al equipo con pleno derecho? Parece complicado.

Porque en los Knicks no ha cambiado solo el banquillo, sino también quien toma las decisiones desde la oficina. El despido de Steve Mills y la llegada de Leon Rose como nuevo presidente de operaciones de baloncesto de la franquicia augura una nueva oleada de cambios profundos, y entre ellos podría darse el de ver a un nuevo jefe en el vestuario de La Gran Manzana.

Siguiendo esa línea argumentativa, Marc Berman de New York Post pone dos nombres sobre la mesa de sobra conocidos para los aficionados de la NBA: Jeff Van Gundy y Tom Thibodeau. Según el citado periodista, ambos estarían presentes en una corta lista de candidatos que manejaría Rose de cara a la próxima temporada.

Entrando más en detalle, lo cierto es que conexiones hay para pensar que podrían ser tenidos en consideración. Aunque ninguno de los dos han sido entrevistados últimamente para alguna de las vacantes que se han producido en la Liga, Thibodeau por ejemplo es cliente de Creative Artists Agency, justo la empresa en la que Rose se desempeña como jefe del departamento de baloncesto. Respecto a Van Gundy, una fuente asegura que Rose y él se tienen en alta estima, así como que los aficionados de los Knicks estarían encantados de que fuese de nuevo entrenador del equipo (les llevó a las Finales de 1999).

Trayectorias diferentes pero encontradas

Tom Thibodeau y Jeff Van Gundy se conocen desde hace muchos años. Para recordar aquel momento en el que empezaron a trabajar juntos hay que remontarse justo a la época en la que Van Gundy entrenaba a los neoyorquinos, en la cual tenía a Thibs como asistente hasta que decidió abandonar su puesto de técnico jefe durante el curso 2001-02. Tras esa aventura Jeff estuvo en Houston Rockets desde 2003 a 2007, etapa en la que volvió a contar con Thibodeau como ayudante y que supuso su adiós –por ahora– a los banquillos NBA; algo que solo ha retomado en parte entrenando a Estados Unidos junto a Gregg Popovich en los últimos años. La carrera uno se apagaba, la de otro emergía.

Tras pasar tres años como asistente de Boston Celtics, Thibodeau se hacía con el cargo de entrenador jefe de los Chicago Bulls en 2010. Con un impresionante Derrick Rose, hasta que las lesiones hicieron aparición, Thibs dirigió a una de los mejores equipos de la competición cuya defensa era elogiada por todos. Una vez cerrado ese periodo, los Timberwolves confiaron en él haciéndole tanto entrenador como presidente; el experimento no funcionó.

