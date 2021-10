Jefe PN: “Siempre he luchado contra los malos y he protegido a los buenos”

Comparte esta noticia

Asegura hombres y mujeres de trabajo deben ser protegidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, aseguró este martes que en sus manos no morirá el proceso de transformación de la institución, iniciado por instrucciones del presidente Luis Abinader, tras afirmar que la sociedad merece vivir en un país seguro donde cada miembro de la familia pueda salir y regresar seguro sus hogares.

Then dijo que “los hombres y mujeres de trabajo deben ser protegidos por la Policía Nacional para que salgan y regresen seguros a sus hogares”, al tiempo de agregar “ha llegado el momento que he estado esperando desde que ingresé a la institución, desde donde siempre he luchado contra los malos y he protegido a los buenos”.

Al participar en la primera reunión de trabajo para la transformación de la entidad del orden, encabezada por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, el director de la PN expresó que garantiza a “la sociedad que en nuestras manos la reforma policial, estructurada por una comisión integrada por grandes profesionales, será un tren sin parada hasta lograr el objetivo final”.

Recordó que el mandatario nombró a la señora Elena Villeya de Paliza, con el fin de presidir una comisión para dar seguimiento y fortalecer la parte financiera de la Policía, reiterando los encuentros que están desarrollando en los distintos pueblos y darle participación a la sociedad en este proceso, y anunciar que tiene contemplado viajar a la ciudad de Nueva York para dialogar con la diáspora dominicana en esa ciudad.

Dijo, además, que las armas que portan los agentes no son para ofender, “sino para defender a los ciudadanos”.

En ese escenario, el alto oficial expresó que todo hecho que amerite un proceso de investigación será realizado, “incluso si el caso implica agentes del orden público”.

Mientras que Vásquez explicó que esa reunión con el mando policial obedece a la llegada del nuevo mando policial y que es un acercamiento a las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader, relacionado al presupuesto de esa institución estatal y la formación en la operatividad policial.

Destacó que todo lo que se ha hecho ha sido con el apoyo de la Policía para darle continuidad a las acciones que fueron anunciadas por el primer mandatario el pasado domingo con el ministerio a su cargo y el grupo de trabajo, a fines de unir voluntades para servir a la Patria y darle a la sociedad la Policía que merece.

