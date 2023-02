Jefe de Estado Mayor checo advierte de una posible guerra en Europa

EL NUEVO DIARIO, PRAGA.- El jefe del Estado Mayor del Ejército de la República Checa, Karel Rehka, advirtió este martes en Praga que una guerra en Europa no es algo «impensable».

«La guerra en Europa no es impensable y no alcanzaremos a afrontarla si no nos vamos preparando con tiempo en tiempos de paz», dijo Rehka en un discurso ante los miembros de Estado mayor, informa la cadena pública de noticias CT24.

El general aseguró que ser miembro de la OTAN es el mejor argumento disuasorio para reducir esa probabilidad de amenaza.

La República Checa, una república excomunista, forma parte de la Alianza Atlántica desde 1999 y de la Unión Europea desde 2004.

Siempre en el contexto de un hipotético conflicto de la OTAN con Rusia, Rehka consideró que el territorio checo estará en primera línea de fuego y que muchos de sus puntos neurálgicos son «objetivos legítimos de los rusos».

«Gran parte de nuestro ejército irá a luchar según los planes de defensa de la Alianza. Y nuestro territorio será un zona clave de tránsito y base de operaciones, y dependerá de nosotros, los soldados, que (este territorio) sea una zona segura y que funcione», añadió el máximo militar de rango checo.

Rehka alertó contra el uso de armas tácticas rusas, que serían puestas en funcionamiento «inmediatamente», y que cambiarían completamente la vida de los ciudadanos del país.

«Todo sería de otra manera», dijo el general, que pidió al Gobierno «no ocultar la realidad a la ciudadanía e informarle».

«Es la pura realidad, algo evidente para cualquier persona que se dedica a temas de defensa», añadió el general, de 48 años.

Apeló además a una movilización de material y gente adicional, ya que «el ejército profesional mal financiado a largo plazo y la reserva activa no son suficientes».

La República Checa, uno de los países europeos que más ayuda militar y civil brinda a Ucrania ante la invasión rusa, eliminó en 2004 el servicio militar obligatorio, para profesionalizar su ejército, que cuenta hoy con unos 27.200 soldados.

Relacionado