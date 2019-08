Jefe de campaña de Abinader asegura país vive momento de cambio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El coordinador general de campaña de Luis Abinader, el doctor Roberto Fulcar, aseguró que el país está viviendo el momento del cambio y que éste incluye tener gobernantes y funcionarios que cumplan su palabra, atada a sus promesas y a su pueblo.

El también primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó que “estamos llenos de esperanza, llenos de confianza…hay un país que se cansó del PLD. Hay un país harto de la manera de gobernar y del modelo de gobierno de la cúpula peledeísta”.

Fulcar habló en representación de Luis Abinader durante el acto de lanzamiento del Movimiento Ciudadanos por el Cambio, una nueva organización integrada por personas vinculadas al sector educativo nacional, coordinado por el profesor Rafael Amador.

Tras agradecer la confianza que la directiva de esta nueva organización ha puesto en Abinader, constituyéndose en parte esencial de su movimiento de apoyo, el dirigente político aseguró que “desde Trujillo hasta acá el país ha tenido 89 años de gobierno, treinta gobernó Trujillo y su grupo, 22 gobernó Balaguer y 20 va a gobernar la cúpula del PLD y los problemas fundamentales de este país quedan aún sin resolver”.

Afirmó que debido a esa realidad, “ha llegado la hora del cambio, la hora de la venganza del pueblo, de este pueblo que le ha dado tantas oportunidades al PLD, que ha sido engañado porque le han mentido, porque le han incumplido sus promesas, porque se han enriquecido con el sudor de los contribuyentes”.

A juicio de Fulcar, el gobierno del PLD ha sido derrotado por la delincuencia y la criminalidad, porque han hecho un gobierno de corrupción y de impunidad, y por eso van a recibir el año que viene la respuesta agresiva de un pueblo que en más de un 80 por ciento está pidiendo cambio.

Aseguró que el año próximo en esta misma fecha se estarán haciendo los arreglos para que Luis Abinader se tercie sobre su pecho la banda presidencial, para dar inicio a una hermosa era de cambios, transformación y bienestar para la familia dominicana.

De otro lado, Fulcar tuvo palabras de elogios para el profesor Rafael Amador, a quien conoció el año pasado a través del presidente del Frente Magisterial del PRM, licenciado Franco de los Santos, cuando fue invitado por ambos a que le ayudara en la lucha que tenían para ganar las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP.

Dijo que, en la ocasión, le comentó a Franco que veía en Amador a un hombre brillante, lleno de valores, de inquietudes positivas y de compromisos con el país. Añadió que está muy regocijado de participar en este lanzamiento del Movimiento Ciudadanos por el Cambio, porque aquí nadie es ciego, todo el mundo está viendo lo que está aconteciendo en nuestro país y que el gobierno se ha hecho sordo, ciego y mudo.

Dijo que estamos ante un joven con una prometedora carrera política y dijo que contará para el desarrollo de esa carrera con el apoyo de Franco, el suyo y el de Luis Abinader.

El coordinador general de Abinader fue presentado en el acto por el coordinador del proyecto Luis Abinader en el Gran Santo Domingo, diputado Alfredo Pacheco, quien resaltó el vínculo de compañerismo y amistad que les une desde hace largo tiempo y el hecho de que éste sea la persona que lleva la conducción de ese proyecto presidencial triunfante.

Pacheco pidió a los asistentes, recibir de pies y con un fuerte aplauso al coordinador general del proyecto presidencial Luis Abinader.

De su lado, Rafael Amador dijo que en las elecciones venideras el pueblo debe salir del PLD, ya que ese partido se maneja como si el gobierno fuera una parcela que ellos compraron y es imposible salir de ese lugar.

Dijo que el Movimiento Ciudadanos por el Cambio que no descansará hasta lograr que Luis Abinader sea el candidato del PRM en las elecciones primarias a celebrarse el el 6 de octubre de este año y el próximo presidente de la República en el año 2020.

Indicó que quienes han leído el libro “Los siete hábitos”, de Stephen R. Covey, se darán cuenta que los dirigentes del Movimiento Ciudadanos por el Cambio han comenzado “a trabajar con un fin en la mente”, para dirigir las acciones sus metas hacia un objetivo de que la justicia sea igual para todos los dominicanos.

Amador se pronunció contra el macuteo que impera en los gobiernos del PLD y abogó por un cambio donde los ciudadanos encuentren servicios eficientes, no macuteo hasta para sacar una certificación.

También abogó por un manejo eficiente del Producto Interno Bruto, que no sólo beneficie a quienes están gobernando, Dijo estar convencido de que Luis Abinader puede hacer los cambios que demanda esta nueva organización, por tratarse un político que ir al poder a buscar nada, que no haya logrado ya desde el sector privado, por lo cual no permitiría que sucedan casos como los de Odebrecht y Punta Catalina.

Dijo que “está bueno ya de que al país lo sigan cogiendo de relajo”, está bueno ya de manipulación y de que el PLD siga gobernando sólo para su gente. En conclusión, apoyaremos a Luis Abinader con firmeza y vamos con el cambio”.

En el acto estuvieron presentes, Franco de los Santos, presidente del Frente Magisterial del PRM y varios miembros de esta organización.

