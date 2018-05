Jean Segura está bien triste por la suspensión de Robinson Canó

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SEATTLE – Para el dominicano Jean Segura, la llamada que recibió se sintió como una patada en la barriga. Su compatriota Robinson Canó, un hombre que considera como un hermano, le hacía saber que iba a ser suspendido por Major League Baseball a raíz de una prueba positiva por una sustancia prohibida.

Canó es el amigo en el que Segura se apoyó hace cuatro años después de la muerte del hijo del ahora torpedero de los Marineros. Canó es el amigo con el que Segura entrena durante el invierno en la República Dominicana. Y es es jugador al que admira y valora como compañero de equipo en Seattle.

“Fue triste”, dijo Segura. “No podía comer hasta las 4:30 (la tarde del martes). No pasaba nada al estómago y no podía despejarme la cabeza. Me sentía mal, triste y frustrado, como los demás aquí. No puedo explicar lo mal que me siento. Es difícil”.

Relacionado