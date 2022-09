Jean Segura entre 14 jugadores que romperán su sequía de playoffs en las Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Mucho se ha hablado de que Mike Trout – probablemente el mejor jugador de la última década – nunca ha ganado un juego de postemporada. Pero, al menos ha llegado a esa instancia.

Hay otros jugadores importantes que nunca han llegado tan lejos. Varios han tenido carreras impresionantes, a pesar de no saber lo que es jugar en los playoffs.

Sin embargo, para muchos de ellos, esa sequía está a punto de terminar. Hay más de una docena de veteranos que han sido grandes jugadores, pero que parecen estar cerca de recibir su primera oportunidad de jugar en la postemporada este año.

Aquí, 14 de ellos.

Pete Alonso, Mets

Entre tanto espectáculo en los Festivales de Jonrones, a Alonso no le ha faltado atención mediática. Pero los Mets se quedaron cortos de la postemporada en el 2019 y no han tenido un récord positivo desde entonces. Eso lógicamente va a cambiar este año, lo que significa que el cañonero está por tener los turnos más importantes de su vida. Claro, no será el único Met.

Jeff McNeil, Mets

El veterano de 30 años ha sido uno de los jugadores con más tiempo en los Mets sin haber participado en la postemporada. Como todos en esta lista, McNeil ha puesto de su parte. Tiene un promedio de por vida de .305 y ha sido convocado a dos Juegos de Estrellas.

Brandon Nimmo, Mets

A diferencia de Alonso y McNeil, él sí jugó con los Mets que alcanzaron la postemporada en el 2016, cuando eventualmente cayeron ante los Gigantes en el Juego del Comodín de la Nacional. Pero él no estuvo en el roster para dicho partido, a pesar de haber tenido un porcentaje de embasarse de .338. Nimmo siempre ha sido un jugador subestimado, así que será bueno verlo en el mayor escenario.

Edwin Díaz, Mets

[Sonido de trompetas]. La experiencia del puertorriqueño con los Marineros, con quienes lanzó durante los primeros tres años de su carrera, no es tan mala como muchos piensan. Estuvo en dos equipos con récord positivo, incluyendo el del 2018 que ganó 89 juegos, y fue convocado al Juego de Estrellas en medio de una campaña en la que terminó con 57 rescates. El cambio que lo llevó a los Mets junto al dominicano Robinson Canó luce mejor ahora que en el primer año.

Mitch Haniger, Marineros

Realmente es difícil conseguir a un jugador en el roster actual de los Marineros que haya estado mucho tiempo en Grandes Ligas sin haber alcanzado la postemporada. La mayoría son jóvenes o vienen de equipos que sí clasificaron (incluso el venezolano Eugenio Suárez y Jesse Winker lo hicieron con los Rojos en el 2020). Eso hace que Haniger sea la selección más evidente, aunque hay que sentirse un poco mal por Kyle Seager, quien se retiró justo antes de Seattle (probablemente) acabar con la sequía.

Trey Mancini, Astros

Mancini era muy querido en Baltimore. Pero después de tantos rumores de cambio, finalmente fue canjeado este año, justo en el momento en el que Orioles comenzaban a luchar por la postemporada por primera vez en mucho tiempo. Probablemente se queden cortos, pero él está con Houston ahora, un equipo que tiene más experiencia de postemporada que nadie.

Whit Merrifield, Azulejos

El guardabosque, junto al venezolano Salvador Pérez, eran las caras de los Reales antes de que Merrifield pasara a los Azulejos en la fecha límite de cambios. Pero como no fue el caso con Pérez, Merrifield llegó justo después de que los Monarcas ganaran la Serie Mundial. Ese título en el 2015 sigue siendo la última vez que Kansas City disputó un partido de postemporada, lo que significa que Merrifield deberá hacerlo con Toronto… posiblemente con varios aficionados de los Reales animándolo.

Jameson Taillon, Yankees

Al derecho — quien fue elegido de segundo en el Draft de MLB del 2010, después de Bryce Harper y antes de Manny Machado — le tomó un buen tiempo para surgir con los Piratas, y le costó. Llegó a las Mayores en el 2016, un año después de que los Bucaneros clasificaron a los playoffs por última vez. Realizó 29 aperturas por los Yankees en el 2021, pero no vio acción por los Bombarderos en el Juego del Comodín que perdieron ante los Medias Rojas. Taillon ha lanzado en la misma cantidad de partidos este año, así que está por verse si esta vez contará con la oportunidad de subirse a la lomita en octubre.

Josh Bell, Padres

De cierta manera, algunos todavía piensan en la temporada del inicialista en el 2019, cuando fue convocado al Juego de Estrellas, pegó 37 jonrones y registró porcentaje de embasarse de .367. No ha demostrado un nivel similar desde entonces, aunque no es culpa de Bell que los Piratas no clasificaran a la postemporada cuando estaba ahí (ni tampoco cuando era parte de los Nacionales). Tras ser enviado a San Diego junto al dominicano Juan José Soto en la fecha límite de cambios, Bell podría ser un factor en una escuadra con bastante talento.

Aaron Nola, Filis

Uno de dos serpentineros de Filadelfia en la lista — el resto en esta lista son de ese equipo — es el único que ha estado toda su carrera con el conjunto. Nola ha terminado entre los primeros 10 de las votaciones del Premio Cy Young dos veces y podría hacer lo mismo esta temporada. Habrá algo muy apropiado sobre ver al derecho en la lomita por los Filis cuando finalmente le den fin a su sequía de postemporada — claro, si es que clasifican.

Rhys Hoskins, Filis

Cuando Hoskins subió en el 2017 y comenzó a dar cuadrangulares por todo el estadio de Filadelfia, el inicialista parecía que sería el representante de toda una nueva generación de jugadores de los Filis, un cañonero que sería el próximo Ryan Howard, jugado en octubre año tras año. No ha resultado de dicha manera, pero parece que está en una buena posición, cerca de cumplir 30 años, para finalmente jugar en encuentros de postemporada. ¿Pueden creer que ya casi cumplirá 30 años?

J.T. Realmuto, Filis

El receptor veterano tuvo la mala fortuna de jugar en Miami para las primeras cinco campañas de su carrera, antes de que los Marlins clasificaran a los playoffs en el 2020, y luego pasando al rival de división que está en medio de su propia sequía. Realmuto definitivamente parece ser un receptor de postemporada y, por fin, ya sería uno.

Jean Segura, Filis

El dominicano, quien podría ser un jugador subestimado, ha tenido una de las peores suertes cuando se trata de la postemporada. Surgió en la organización de los Angelinos, pero no estuvo cuando Los Ángeles-Anaheim clasificó a los playoffs en el 2014, jugó con los Cerveceros del 2012 al 2015 (un tramo justo entre viajes a la postemporada para Milwaukee), tuvo su mejor campaña para unos D-backs del 2016 que sufrieron 93 derrotas y luego estuvo un total de seis años con los Marineros y Filis, los dos equipos con las sequías de postemporada más largas en Grandes Ligas. Si Filadelfia de alguna manera queda corto este año, Segura podría sentirse salado.

Zack Wheeler, Filis

El as fue un cotizado prospecto de los Gigantes que fue elegido en el Draft el año en que San Francisco ganó la Serie Mundial por vez primera en San Francisco. Fue cambiado a los Mets entre el primero y segundo títulos de los Gigantes, luego lanzó en 49 partidos por los Mets en el 2013-2014 (Nueva York no clasificó en ninguno de esos años). Luego estuvo apartado en el 2015 y 2016 debido a lesiones, viendo al equipo de Queens clasificar en ambas campañas. Tras su regreso, pasó por la misma sequía que los demás en el equipo y luego firmó con los Filis como agente libre para continuar la ausencia en los playoffs. Varios esperan que no se vaya de Filadelfia antes de que sea el abridor para el primer encuentro del club de vuelta a los playoffs.

