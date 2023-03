Jean Segura: «Aquí estamos para ganar, no para complacer al pelotero”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jean Segura no espero mucho tiempo para hacer sentir su presencia en el Clásico Mundial de Béisbol, este miércoles tomó su bate por primera vez en el torneo y de inmediato conectó un doble productor de dos carreras para que el equipo dominicano superara por nocaut a Israel, al vencerlos 10-0, en un encuentro que terminó en el séptimo episodio, por las reglas del evento.

“Debo ser un hombre sumamente agradecido de Dios, ´porque no es fácil venir de la banca y conectar un batazo así, tenía alrededor de una semana que no veía un picher, eso no es fácil, pero este es un equipo que está encomendado a Dios”, dijo Segura, quien entró a juego a defender la antesala en lugar de Manny Machado.

En declaraciones en rueda de prensa, recogidas por El Nuevo Diario, en su cobertura especial desde Miami, Segura, quien vio desde el bando los primeros dos juego del equipo quisqueyano desde el banco, destacó la complejidad para poder colocar a todos los jugadores en el terreno para el dirigente Linares, debido a la calidad que todos poseen.

“Es una situación compleja. Aquí todos somos estrellas, es bien difícil venir, sentarte y ver a otro jugar, porque tú también quieres jugar y divertirte, pero hay que entender, nosotros tenemos un equipo demasiado bueno”, sostuvio.

Segura, quien agradeció a Dios por permitirle responder en esta oportunidad, precisó que le gustaría que su imparable sirva de motivación a sus compañeros que al igual que él han toamdo un papel menos estelar con la escuadra dominicana.

Con todo y sus palabras de aliento, Segura fue tajante al indicar que la responsabilidad del dirigente Linares es ganar y no complacer a los jugadores que están bajo su mando.

“Tenemos que entender que el manager pone el mejor lineup que el crea para ganar ese partido. Aquí estamos para ganar, no para complacer al pelotero”.

Segura, quien recordó que en el Clásico Mundial del 2017 pegó un imparable de este tipo con las bases llenas, destacó que para él lo más importante “es representar mi país, no hay nada más importante”.

El jugador de los Marlins de Miami en Grandes Ligas, señaló como algo positivo el despertar ofensivo que ha mantenido el equipo dominicano en sus dos últimos compromisos.

“El equipo ha despertado muy bien en los dos últimos partidos y eso es una buena señal”, expresó Segura quien reitero que “aquí todos estamos jugando por una bandera, que es la República Dominicana”.

