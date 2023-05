Jean Segura aprovechó un “respiro” para intentar salir de un profundo bache

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- ¿Qué significa exactamente «un respiro»?

En medio del peor bache ofensivo en su carrera de 12 años en las Mayores, el dominicano Jean Segura recibió un “descanso” de tres días desde el martes al jueves pasado. Pero que la palabra no engañe.

A diferencia de otros deportes, el béisbol se juega a diario, así que no hay mucho tiempo para “practicar”. En este caso, un respiro es lo que se podría considerar como un “entrenamiento”.

Aunque Segura no estaba realizando prácticas de bateo en el terreno junto al resto del equipo de los Marlins, estuvo en las cajas internas durante 20-25 minutos unas tres, cuatro horas antes del primer pitcheo de aquellos partidos, junto al coach de bateo Brant Brown. Durante los juegos, el veterano se dedicaba a hablar con Brown, normalmente analizando la secuencia de los lanzamientos.

“Creo que eso te da la oportunidad de sentarte y observar un poco, dándote una claridad que te permite ver el juego fuera de tu propia órbita”, señaló Brown. “Luego, utilizas esa tranquilidad mental. Volvimos y diseñamos un plan de ataque y (Segura) se ha visto bien disciplinado en los últimos días”.

Los problemas del jugador de 33 años no han sido por falta de esfuerzo. Incluso en su mencionado jueves libre, Segura estaba bateado. Además, lo estaba haciendo en las instalaciones de Frank Valdez, junto al venezolano Luis Arráez.

“Este muchacho no está conforme con cómo está ahora mismo”, dijo el manager de Miami, Skip Schumaker, según el reporte de MLB.com. “Creo que le vendrán cosas buenas, porque pienso que el trabajo va a la par con la buena suerte”.

Desde aquel “respiro”, el bate de Segura ha vuelto a la vida. Tiene de 16-6 con cinco bases por bolas y sólo dos ponches en cinco encuentros.

“No me gusta estar sentado en la banca dos días seguidos”, confesó Segura. “Cuando te dan un respiro, es que algo no está bien contigo. De lo contrario, estarías en la alineación”.

“Estoy pasándola mal. Mentalmente, estoy teniendo muchos problemas. Cuando no estás bien mentalmente, no importa lo duro trabajes. No importa cuántos videos veas. Primero que todo, necesitas despejar tu mente y salir a producir. Ya veremos. Me he sentido mucho mejor desde ese respiro. Vengo haciendo swings a mejores pitcheos dentro de la zona”.

